Giải pháp đột phá giải quyết vấn nạn từ các thiết bị điện tử

Teflon (tên khoa học Polytetrafluoroethylene, hoặc PTFE) là vật liệu thuộc nhóm hóa chất PFAS, nổi bật với khả năng chịu nhiệt, nước và hóa chất. Tuy nhiên, chính độ bền này khiến Teflon gần như không thể tái chế và dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài hàng thập kỷ.

Nỗi ám ảnh từ việc tái chế nhựa Teflon sắp được giải quyết.

Việc xử lý an toàn các vật liệu này vẫn là một thách thức lớn. Các phương pháp tái chế hiện tại yêu cầu nhiệt độ cực cao (lên đến 1.000 độ C) và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ lượng tử quốc gia Nhật Bản đã phát triển một phương pháp phân hủy Teflon hiệu quả hơn khi chỉ tiêu tốn một nửa năng lượng so với các phương pháp truyền thống.

Công trình này của các nhà khoa học Nhật Bản hứa hẹn sẽ giúp việc tái chế các hóa chất “vĩnh cửu” trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn, từ đó giảm thiểu chất thải và cung cấp nguồn nguyên liệu thô mới cho các ngành công nghiệp trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện rằng, bằng cách kết hợp nhiệt độ vừa phải với chùm electron mạnh, họ có thể phân hủy hoàn toàn PTFE ở nhiệt độ chỉ 370 độ C. Phương pháp này giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 50%. Khi bột PTFE được xử lý ở nhiệt độ thấp hơn, nó phân hủy thành các khí fluorocarbon oxy hóa và perfluoroalkane, có thể được thu hồi và tái sử dụng làm nguyên liệu hóa học, từ đó hỗ trợ cho nền kinh tế tuần hoàn.

Việc giảm chi phí và khó khăn trong tái chế nhựa cứng như Teflon có thể khuyến khích các ngành công nghiệp xử lý chất thải thay vì đưa chúng đến bãi chôn lấp hoặc lò đốt. Mặc dù việc giảm hoàn toàn sản xuất nhựa là mục tiêu lý tưởng, nhưng đây là một bước tiến quan trọng hướng tới môi trường sạch hơn.

Ngoài ra, phương pháp này cũng giúp các công ty tiết kiệm chi phí vận hành khi tái chế PTFE chỉ tiêu tốn khoảng một nửa năng lượng so với các phương pháp hiện tại. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng phương pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp, biến việc tái chế fluoropolymer trên quy mô lớn thành hiện thực. Nếu thành công, đây sẽ là một thắng lợi lớn cho cả môi trường và lợi nhuận.