Sharp vừa gây chú ý với smartphone có “đèn thở” đổi màu độc đáo

AQUOS R11 được trang bị chip Snapdragon 8s Gen 4 và chính thức lên kệ từ ngày 9/7. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa công bố giá bán cho phiên bản không khóa mạng và không kèm SIM.

Vẫn chưa có giá bán chính thức của AQUOS R11.

Không màu mè, AQUOS R11 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế tối giản, lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế Miyake. Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc: Xanh Navy, Vàng Ngà và Đỏ Đất Nung. Kích thước của máy là 156 x 74 x 8,9mm và trọng lượng 195 gram.

Mặt trước của AQUOS R11 được trang bị màn hình Pro IGZO OLED 6,5 inch với độ phân giải 2.340 x 1.080 và thiết kế đục lỗ. Màn hình này có khả năng đạt độ sáng tối đa lên đến 3.600 nits và tích hợp camera selfie 50,3 MP.

Những thông số kỹ thuật chính.

Hệ thống camera là một trong những điểm nhấn chính của AQUOS R11, với ba camera sau được hỗ trợ bởi Leica, bao gồm camera chính 50,3 MP, camera siêu rộng 50,3 MP và camera tele 38,5 MP. Điện thoại cũng tích hợp các tính năng camera hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), như điều chỉnh thu phóng tự động, giúp người dùng chụp ảnh tốt hơn trong nhiều tình huống khác nhau.

Một tính năng độc đáo khác là “đèn thở” được tích hợp trong cụm camera sau. Ánh sáng này hỗ trợ tám màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên và có thể hoạt động cùng với chế độ tiếng ồn trắng mới của điện thoại nhằm tạo ra bầu không khí thư giãn trước khi ngủ hoặc trong lúc nghỉ ngơi.

Các lựa chọn màu sắc trên sản phẩm.

Về cấu hình, AQUOS R11 sử dụng chip Snapdragon 8s Gen 4, kết hợp với 12 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Thiết bị được trang bị viên pin 5.100 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 36W. Về khả năng kết nối, điện thoại hỗ trợ Bluetooth 6.0 và Wi-Fi 7, đồng thời có độ bền cao với các chỉ số chống nước và bụi IPX5, IPX8, IPX9 và IP6X.