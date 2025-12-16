Giá Smart TV Samsung tháng 12: Giảm kịch cỡ tới 38 triệu đồng
Mức giảm của dòng TV Samsung trong tháng 12 này lớn hơn nhiều so với các thương hiệu khác.
Tháng 12 không chỉ là mùa mua sắm sôi động mà còn là thời điểm cuộc đua công nghệ trên Smart TV được đẩy lên cao trào. Giữa làn sóng ưu đãi cuối năm, Smart TV Samsung gây chú ý đặc biệt khi nhiều mẫu được giảm giá kịch cỡ, có model lên tới 38 triệu đồng, mở ra cơ hội hiếm có để người tiêu dùng tiếp cận các công nghệ hiển thị vốn chỉ dành cho phân khúc cao cấp.
Ảnh minh họa.
Điểm đáng nói của đợt giảm giá này không đơn thuần nằm ở mức tiền tiết kiệm mà ở việc các công nghệ TV tiên tiến nhất của Samsung đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Từ Neo QLED đến QLED Quantum Dot, các dòng Lifestyle TV tích hợp thiết kế nghệ thuật, tất cả đều góp mặt trong bảng giá ưu đãi tháng 12. Ngay cả những mẫu TV kích thước lớn 65–85 inch, độ phân giải 4K và 8K, trước đây chỉ dành cho phân khúc cao cấp, nay đã được đưa về mức giá “dễ thở” hơn đáng kể.
Ảnh minh họa.
Bên cạnh phần cứng, Samsung tiếp tục thể hiện lợi thế ở trí tuệ nhân tạo với bộ xử lý AI thế hệ mới, cho phép nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 4K/8K, tối ưu âm thanh theo không gian phòng và nội dung hiển thị. Hệ điều hành Tizen OS cũng được cải tiến, giúp TV trở thành trung tâm giải trí thông minh, kết nối liền mạch với điện thoại, thiết bị gia dụng và hệ sinh thái nhà thông minh.
Bảng giá Smart TV Samsung tháng 12:
|Smart TV Samsung
|Kích cỡ màn hình
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA43CU8000
|
43 inch
|10.3
|
9.19
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA43Q7FA
|
43 inch
|11.4
|
10.3
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55CU8000
|
55 inch
|11.2
|
11.49
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q7FA
|
55 inch
|15.8
|
13.9
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA50Q60B
|
50 inch
|14.7
|-
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA55Q65A
|
55 inch
|15.4
|
15.35
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA75DU8000
|
75 inch
|28.9
|
16.99
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA70U8000F
|
70 inch
|22
|
17.48
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA75Q65D
|
75 inch
|31.9
|
18.99
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung 4K QA50LS03B
|
50 inch
|20.6
|
19.91
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA75U8500F
|
75 inch
|24.7
|
20.99
|
Smart Tivi QLED Samsung 4K QA75Q6FA
|
75 inch
|25.7
|
21.99
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q70D
|
65 inch
|26
|
23.36
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q80C
|
55 inch
|25.5
|
24.44
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA55LS03D
|
55 inch
|27
|-
|
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q80D
|
65 inch
|28.4
|-
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03B
|
65 inch
|29.9
|-
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85B
|
55 inch
|32.9
|
30.35
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA65QN80F
|
65 inch
|
31.7
|
31.3
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85D
|
55 inch
|32.4
|-
|
Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03D
|
65 inch
|34.3
|
33.36
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA65QN85D
|
65 inch
|
34.3
|-
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85C
|
55 inch
|35.3
|-
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN80F
|
75 inch
|44.1
|
37.99
|
Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA55S90D
|
55 inch
|39.2
|-
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN90C
|
55 inch
|41.2
|
40.35
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA85QN70F
|
85 inch
|57.3
|
42.00
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA65QN90D
|
65 inch
|44.1
|-
|
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA98DU9000
|
98 inch
|68.5
|
45.49
|
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA115QN90F
|
115 inch
|440.9
|
385.00
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh
Ký tự "-" là không giảm giá.
Việc tiết kiệm tiền khi mua một chiếc Smart TV là điều hoàn toàn hợp lý, đặc biệt trong các sự kiện giảm giá lớn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/12/2025 07:50 AM (GMT+7)