Giá Smart TV Samsung tháng 12: Giảm kịch cỡ tới 38 triệu đồng

Mức giảm của dòng TV Samsung trong tháng 12 này lớn hơn nhiều so với các thương hiệu khác.

Tháng 12 không chỉ là mùa mua sắm sôi động mà còn là thời điểm cuộc đua công nghệ trên Smart TV được đẩy lên cao trào. Giữa làn sóng ưu đãi cuối năm, Smart TV Samsung gây chú ý đặc biệt khi nhiều mẫu được giảm giá kịch cỡ, có model lên tới 38 triệu đồng, mở ra cơ hội hiếm có để người tiêu dùng tiếp cận các công nghệ hiển thị vốn chỉ dành cho phân khúc cao cấp.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng nói của đợt giảm giá này không đơn thuần nằm ở mức tiền tiết kiệm mà ở việc các công nghệ TV tiên tiến nhất của Samsung đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Từ Neo QLED đến QLED Quantum Dot, các dòng Lifestyle TV tích hợp thiết kế nghệ thuật, tất cả đều góp mặt trong bảng giá ưu đãi tháng 12. Ngay cả những mẫu TV kích thước lớn 65–85 inch, độ phân giải 4K và 8K, trước đây chỉ dành cho phân khúc cao cấp, nay đã được đưa về mức giá “dễ thở” hơn đáng kể.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh phần cứng, Samsung tiếp tục thể hiện lợi thế ở trí tuệ nhân tạo với bộ xử lý AI thế hệ mới, cho phép nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 4K/8K, tối ưu âm thanh theo không gian phòng và nội dung hiển thị. Hệ điều hành Tizen OS cũng được cải tiến, giúp TV trở thành trung tâm giải trí thông minh, kết nối liền mạch với điện thoại, thiết bị gia dụng và hệ sinh thái nhà thông minh.

Bảng giá Smart TV Samsung tháng 12:

Smart TV Samsung Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA43CU8000

43 inch

 10.3

9.19

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA43Q7FA

43 inch

 11.4

10.3

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA55CU8000

55 inch

 11.2

11.49

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q7FA

55 inch

 15.8

13.9

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA50Q60B

50 inch

 14.7 -

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA55Q65A

55 inch

 15.4

15.35

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA75DU8000

75 inch

 28.9

16.99

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA70U8000F

70 inch

 22

17.48

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA75Q65D

75 inch

 31.9

18.99

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung 4K QA50LS03B

50 inch

 20.6

19.91

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA75U8500F

75 inch

 24.7

20.99

Smart Tivi QLED Samsung 4K QA75Q6FA

75 inch

 25.7

21.99

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q70D

65 inch

 26

23.36

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA55Q80C

55 inch

 25.5

24.44

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA55LS03D

55 inch

 27 -

Smart Tivi QLED Samsung AI 4K QA65Q80D

65 inch

 28.4 -

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03B

65 inch

 29.9 -

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85B

55 inch

 32.9

30.35

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA65QN80F

65 inch

31.7

31.3

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85D

55 inch

 32.4 -

Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K QA65LS03D

65 inch

 34.3

33.36

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA65QN85D

65 inch

34.3

 -

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN85C

55 inch

 35.3 -

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA75QN80F

75 inch

 44.1

37.99

Smart Tivi OLED Samsung AI 4K QA55S90D

55 inch

 39.2 -

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA55QN90C

55 inch

 41.2

40.35

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA85QN70F

85 inch

 57.3

42.00

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA65QN90D

65 inch

 44.1 -

Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K UA98DU9000

98 inch

 68.5

45.49

Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K QA115QN90F

115 inch

 440.9

385.00

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 14/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh

Ký tự "-" là không giảm giá.

-16/12/2025 07:50 AM (GMT+7)
