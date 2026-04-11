Robot hình người Trung Quốc giá siêu rẻ sẵn sàng "lên sàn" toàn cầu

R1 là robot hình người có mức giá cạnh tranh nhất mà Unitree sẽ chính thức ra mắt vào tuần tới. Điểm nổi bật trong lần ra mắt này nằm ở chiến lược bán hàng mới khi công ty quyết định đưa sản phẩm trực tiếp lên các nền tảng thương mại điện tử, bắt đầu với AliExpress. Đây là bước chuyển mình quan trọng từ mô hình bán hàng truyền thống sang hình thức tiếp cận hiện đại hơn, dễ dàng hơn cho người tiêu dùng.

R1 có giá khoảng 115 triệu đồng trên Alilibaba.

Đợt triển khai đầu tiên sẽ tập trung vào các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Singapore. Đặc biệt, Unitree sẽ tham gia kênh Brand+ của Alibaba, mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích như miễn phí vận chuyển, miễn phí đổi trả và khả năng tiếp cận toàn cầu tốt hơn. Công ty cũng dự kiến mở rộng thêm nhiều kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp trong tương lai.

Được giới thiệu lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2025 với giá khởi điểm 29.900 nhân dân tệ (khoảng 115 triệu đồng), Unitree R1 đã nhanh chóng trở thành một trong những robot hình người có giá rẻ nhất trên thị trường. Mặc dù giá bán toàn cầu vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến công ty sẽ duy trì mức giá cạnh tranh.

Với chiều cao 123 cm và trọng lượng hơn 27 kg, R1 được thiết kế để thực hiện các chuyển động năng động như nhào lộn, chạy xuống dốc và đứng dậy từ mặt đất. Được Unitree định vị “sinh ra để thể thao” cho thấy sự tập trung của Unitree đối với R1 chính là khả năng linh hoạt và chuyển động, thay vì chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ công nghiệp.

Robot có thể thực hiện nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Việc Unitree bán robot trực tuyến đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cách thức tiếp thị và phân phối robot hình người. Trước đây, hầu hết các sản phẩm này được bán thông qua các thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc hợp đồng nghiên cứu. Giờ đây, với việc niêm yết trên các nền tảng như AliExpress, Unitree đang mở rộng cơ hội tiếp cận R1 cho các nhà phát triển, nhà giáo dục và cả những người dùng trên toàn cầu.

Hành động này của Unitree cũng có thể định hình lại thị trường robot hình người. Bằng cách kết hợp giá cả thấp với khả năng tiếp cận thương mại điện tử, công ty đang thử nghiệm nhu cầu thực tế ngoài phạm vi phòng thí nghiệm và nhà máy. Nếu thành công, phương pháp này có thể thúc đẩy việc ứng dụng và đưa robot hình người đến gần hơn với người tiêu dùng phổ thông nhanh chóng hơn dự kiến.