Samsung dự chi 4 tỷ USD xây nhà máy đóng gói chip tại Việt Nam

Báo cáo đến từ Bloomberg chỉ ra rằng, khoản đầu tư này nằm trong chiến lược mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn của Samsung khi nhu cầu chip toàn cầu tăng mạnh, đặc biệt với các dòng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà máy dự kiến sẽ tập trung vào công đoạn đóng gói, vốn là bước cuối cùng trong quy trình sản xuất chip, giúp bảo vệ linh kiện và tối ưu hiệu năng.

Nhà máy bán dẫn mà Samsung xây dựng tại Việt Nam có kinh phí khoảng 4 tỷ USD.

Việt Nam được xem là điểm đến phù hợp với công ty Hàn Quốc nhờ chi phí cạnh tranh, vị trí gần các trung tâm sản xuất lớn ở Châu Á và hệ sinh thái nhà máy sẵn có của Samsung. Hiện hãng đã vận hành nhiều tổ hợp sản xuất quy mô lớn tại nước ta, chủ yếu trong lĩnh vực điện thoại và linh kiện.

Động thái mới cho thấy Samsung muốn mở rộng vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn, không chỉ dừng ở lắp ráp mà tiến tới các khâu có giá trị cao hơn. Đồng thời, việc đa dạng hóa địa điểm sản xuất cũng giúp hãng giảm rủi ro từ các biến động địa chính trị.

Hành động này hứa hẹn biến nước ta thành một cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Trước đó, Samsung đã công bố kế hoạch chi tiêu mạnh tay cho lĩnh vực bán dẫn nhằm cạnh tranh trong cuộc đua chip AI, nơi các công ty công nghệ toàn cầu đang tăng tốc đầu tư.

Nếu được triển khai, dự án này có thể trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Samsung tại Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời củng cố vị thế của nước ta trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.