Samsung đang phải lấy lợi nhuận bán chip bù lỗ cho smartphone

Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp với Samsung - "gã khổng lồ" Hàn Quốc tuyên bố mảng kinh doanh chip của hãng đã thu được lợi nhuận gấp 250 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, điều tương tự không diễn ra với mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung, vốn đã báo lỗ 700 tỷ won trong quý 1 năm 2026 (khoảng 475 đến 500 triệu USD).

Dòng điện thoại Galaxy của Samsung.

Galaxy Z Fold 8 mới rất được ưa chuộng nhưng một chiếc điện thoại màn hình gập - một thiết bị dành cho thị trường ngách không thể cứu vãn toàn bộ mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung.

Phá kỷ lục theo cả hai hướng

Trong khi mảng kinh doanh chip của Samsung tiếp tục phá kỷ lục, giá chip nhớ tăng vọt lại đang gây tổn hại cho mảng điện thoại thông minh của hãng, vốn đã báo lỗ hoạt động 700 tỷ won trong quý 2. Các nhà phân tích cho rằng, Samsung ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu chip nhớ mạnh mẽ, đặc biệt là từ các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Dù vậy, Samsung đã kiếm được nhiều tiền hơn trong quý này so với ba năm trước cộng lại, giúp tăng cường dự trữ tiền mặt của hãng.

Tình trạng thiếu chip toàn cầu sẽ không sớm kết thúc — ít nhất tới năm 2028. Thảm họa RAM có thể kéo dài đến tận năm 2028 do các dự án AI không ngừng phát triển và các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu gần như là những "hố đen" hút chip bộ nhớ và lưu trữ.

Mặc dù điều này mang lại lợi nhuận tuyệt vời đối với bộ phận chip của Samsung nhưng một số nhà đầu tư đang bắt đầu đặt câu hỏi về những gì sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Liệu chi tiêu mạnh cho AI có thể kìm hãm tăng trưởng hay không? Chắc chắn là có.

Đảm bảo các hợp đồng dài hạn với khách hàng

Nhiều nhà cung cấp trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới là khách hàng của Samsung và trả giá rất cao cho chip của hãng. 5 công ty lớn khác đang đàm phán với "ông trùm" công nghệ Hàn Quốc và sẽ sớm ký hợp đồng.

Ảnh minh họa.

Nhiều công ty yêu cầu là các hợp đồng cung cấp nhiều năm. Các thỏa thuận này thường kéo dài năm năm và bao gồm các khoản thanh toán trả trước cộng với giá sàn, bởi vì Samsung không muốn bị thiệt hại nếu giá đột ngột giảm mạnh.

Hiện tại, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng cơ sở hạ tầng AI đang trở nên quá đắt đỏ và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất chip. Kết quả gần đây từ Meta và Alphabet càng làm gia tăng những lo ngại đó, cả hai công ty đều chứng kiến ​​dòng tiền bị ảnh hưởng sau khi chi tiêu mạnh cho AI.

Mặc dù vậy, mảng kinh doanh chip của Samsung đã có một quý kỷ lục với lợi nhuận hoạt động tăng hơn 250 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 61,7 tỷ USD. Nhìn chung, doanh thu của công ty đã tăng gấp đôi.

Cạnh tranh gay gắt

Samsung cho biết, công ty đang đạt được những tiến bộ ổn định trên thị trường bộ nhớ AI, giành được thị phần từ SK Hynix với chip HBM được sử dụng trong bộ xử lý AI.

Công ty dự kiến ​​doanh thu HBM sẽ tăng hơn gấp 3 lần trong quý tới nhờ nhu cầu từ các khách hàng như Nvidia và AMD. Samsung cũng cho biết, mảng kinh doanh sản xuất chip theo hợp đồng ​​sẽ sớm phục hồi khi công suất nhà máy và giá chip được cải thiện.

Trong khi đó, nhà máy sản xuất chip mới của công ty tại Texas vẫn đang được xây dựng đúng tiến độ và dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay.