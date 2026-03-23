Samsung công bố lịch ra mắt bộ đôi siêu phẩm tầm trung mới

Một đoạn teaser vừa được công ty Hàn Quốc chia sẻ đã tiết lộ một số thông tin về thiết kế mới cũng như các tính năng bổ sung mà công ty mang đến dòng Galaxy A cho phân khúc tầm trung.

Teaser được Samsung công bố.

Theo thông báo, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào lúc 5:30 chiều giờ IST ngày 25/3, tức 7 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải là một sự kiện truyền thống. Thay vào đó, Samsung sẽ công bố tất cả thông tin chi tiết thông qua các thông báo trực tuyến và tài liệu báo chí. Người dùng có thể đăng ký theo dõi các cập nhật mới trên trang đích đã được thiết lập trên website của Samsung tại các thị trường cụ thể.

Mặc dù đoạn teaser không tiết lộ nhiều thông tin, nhưng có một số chi tiết đáng chú ý. Hình ảnh nhìn nghiêng của một trong những chiếc điện thoại mới cùng với cận cảnh về “Ambient Island” xung quanh camera và “Key Island” cho các nút bấm đã được giới thiệu. Hình ảnh chủ yếu sử dụng các màu sắc tươi sáng, có thể phản ánh các tùy chọn màu sắc sẽ có mặt khi sản phẩm ra mắt. Samsung dường như đang hướng đến một thiết kế thể hiện cá tính hơn cho dòng Galaxy A.

Các rò rỉ về bộ đôi Galaxy A37 và A57 được đăng tải gần đây.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung chưa chính thức công bố tên gọi của các thiết bị mới, tuy nhiên nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là Galaxy A37 và Galaxy A57. Đây là những mẫu máy dự kiến sẽ kế nhiệm các phiên bản năm ngoái, với sự cải tiến về hiệu năng và các tính năng phần mềm mới.

Đặc biệt, lần ra mắt này cũng sẽ có một số điểm nhấn về trí tuệ nhân tạo (AI). Các thông tin rò rỉ cho biết bộ đôi sản phẩm mới sẽ có các tính năng như cải thiện khả năng ghi âm cuộc gọi, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, cùng với các công cụ như xóa đối tượng và tách giọng nói tốt hơn. Mặc dù không phải là những tính năng đột phá, nhưng chúng vẫn có thể mang lại lợi ích trong một số trường hợp sử dụng nhất định.