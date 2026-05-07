Samsung chính thức đạt 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường

Mới đây, giá trị vốn hóa thị trường của Samsung Electronics (005930.KS) đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào thứ Tư, trở thành công ty châu Á thứ hai sau TSMC (2330.TW) đạt được cột mốc này.

Cụ thể, Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới đã chứng kiến ​​giá trị thị trường của mình đạt 1.500 nghìn tỷ won (1,03 nghìn tỷ USD) trong phiên giao dịch thứ 4 tại Seoul hômtheo đà tăng mạnh của cổ phiếu liên quan đến AI tại Mỹ đêm trước đó.

Cổ phiếu của "gã khổng lồ" chip Hàn Quốc đã tăng 12% lúc 09:52 sáng tại Seoul, vượt xa mức tăng 5,4% của chỉ số Kospi. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đạt mức đóng cửa cao kỷ lục vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi Intel (INTC.O) và các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo khác. Điều này diễn ra khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì và các nhà đầu tư bị thu hút bởi báo cáo tài chính quý 1 mạnh mẽ của Samsung.

Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 133,9 nghìn tỷ Won, mức cao nhất từ trước đến nay theo quý, tăng 43% so với quý trước. Lợi nhuận hoạt động cũng thiết lập kỷ lục mới, đạt 57,2 nghìn tỷ Won.

Mảng Giải pháp Thiết bị ghi nhận doanh số tăng 86% so với quý trước, Mảng kinh doanh Bộ nhớ đạt mức doanh thu và lợi nhuận hoạt động cao nhất từ trước đến nay nhờ duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ trong thị trường bộ nhớ, đồng thời hưởng lợi từ giá bán trung bình (ASP) tăng lên.