Robot hút bụi lau nhà X60 Ultra leo được lề cao tới 8,8cm

Dreame Technology vừa giới thiệu mẫu robot hút bụi lau nhà X60 Ultra và nồi chiên không dầu Tasti PT60. Đây là các sản phẩm mới nhất thuộc hệ sinh thái thiết bị gia đình của hãng tại thị trường Việt Nam.

Robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Ultra và X60 Master

Dreame X60 Ultra là phiên bản nâng cấp từ dòng X50 Ultra với thay đổi lớn về thiết kế và hiệu suất làm sạch. Sản phẩm có độ dày 7,95 cm, sử dụng cảm biến VersaLift có khả năng thu gọn để di chuyển vào gầm nội thất thấp.

Robot hút bụi Dreame X60 Ultra.

Về khả năng vận hành, thiết bị trang bị hệ thống chân cơ học ProLeap, cho phép vượt bậc thềm đôi cao tối đa 8,8 cm. Hệ thống điều hướng AI OmniSight sử dụng hai camera góc rộng 120 độ giúp nhận diện hơn 300 loại vật thể với kích thước từ 1 cm và phản hồi trong 0,1 giây. Đặc biệt, máy tích hợp đèn hồng ngoại để phát hiện bụi bẩn chủ động.

Thông số kỹ thuật chính:

- Lực hút: 36.000 Pa

- Chổi chính: HyperStream 2.0 cải tiến độ dày cao su thêm 60%.

- Chế độ lau: Hệ thống lau xoay kép 230 vòng/phút, lực ép 15N, sử dụng nước ấm 40 độ C.

- Cơ chế làm sạch: Chổi cạnh và giẻ lau tự động vươn ra (MopExtend) để làm sạch góc tường.

- Trạm sạc: Tự động đổ rác (túi 3,2 lít), giặt giẻ bằng nước nóng 100 độ C và sấy khô.

Bên cạnh bản Ultra, phiên bản X60 Master có trạm sạc thiết kế nhỏ gọn hơn, hỗ trợ lắp đặt âm tủ với hệ thống cấp xả nước tự động.

Nồi chiên không dầu Dreame Tasti PT60

Sản phẩm đánh dấu việc Dreame gia nhập ngành hàng gia dụng bếp tại Việt Nam. Tasti PT60 có thiết kế tách rời giữa phần mâm nhiệt phía trên và ngăn nồi bên dưới.

Nồi chiên không dầu Dreame Tasti PT60.

Đặc tính kỹ thuật:

- Dung tích: Đi kèm hai ngăn nồi 2,5 lít và 4,5 lít.

- Chất liệu: Ngăn nấu bằng thủy tinh borosilicate dày 6 mm, khay chiên thép không gỉ SUS304.

- Công nghệ: Khí nóng tuần hoàn 3D và tính năng chiên hơi nước hỗ trợ giữ độ ẩm thực phẩm.

- Điều khiển: 5 chế độ nấu cài đặt sẵn, nhiệt độ tùy chỉnh từ 60 – 200 độ C qua màn hình LED.

Thông tin giá bán

- Dreame X60 Ultra: 30 triệu đồng.

- Dreame X60 Master: 36 triệu đồng.

- Dreame Tasti PT60: 4 triệu đồng.