Bộ đôi máy hút bụi lau nhà và hút ẩm thông mình với AI tích hợp

Một trong những điểm nổi bật của máy hút ẩm Dreame DD20 là thiết kế nhỏ gọn, tay cầm ẩn và bánh xe xoay 360 độ. Với công suất hút ẩm 20L/ngày, mẫu máy hút ẩm này hoạt động hiệu quả trong không gian lên đến 40m². Sản phẩm có trang bị ống dẫn nước đi kèm để xả trực tiếp vào khu vực định sẵn.

Dreame DD20.

DD20 sử dụng chất làm lạnh R290 thế hệ mới. Máy tích hợp ba chế độ hoạt động, bao gồm AI Auto, sấy quần áo và chế độ ngủ, có khả năng kiểm soát ẩm thông minh từ 30 - 80%. Thao tác điều khiển đề cao tính thuận tiện với màn hình LED, nút cảm ứng trên thân máy và khả năng tùy chỉnh từ xa thông qua ứng dụng Dreamehome.

Không chỉ điều hòa độ ẩm, DD20 còn tích hợp công nghệ diệt khuẩn Plasma, giúp phá hủy vi khuẩn, tiêu diệt nấm mốc và khử mùi ẩm mốc. Sản phẩm có giá bán khuyến nghị 11,99 triệu đồng.

Trong khi đó, H16 Pro Steam nổi bật ở khả năng hút ướt nhờ lực hút lên đến 28.000Pa. Cánh tay cơ học AI GapFree 2.0 là công nghệ độc quyền được quảng cáo đảm bảo không để lại vệt nước, tiếp cận mép tường, xử lý nỗi lo sàn nhà ẩm ướt mùa nồm.

Dreame H16 Pro Steam.

H16 Pro Steam là máy hút bụi lau nhà đầu tiên được trang bị hai cánh tay cơ học. Bên cạnh GapFree 2.0, cánh tay AI StainVenger xuất hiện với nhiệm vụ tì mạnh xuống sàn khi người dùng chọn chế độ chà sàn.

Đặc biệt, H16 Pro Steam còn sở hữu công nghệ lau nhà hơi nước 200°C. Ngoài ra máy còn cung cấp tùy chọn lau nhà bằng nước nóng 90°C để người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.

GlideWheel hỗ trợ lực di chuyển tiến lùi, trong khi GravityEase trợ lực nâng đỡ phần thân máy. Máy cũng có thể ngả phẳng 180°, điều khiển di chuyển đi sâu vào bên trong bằng điện thoại giúp làm sạch gầm giường, gầm sofa mà không cần cúi người.

H16 Pro Steam được trang bị hệ thống tự làm sạch kép với hơi nước 200°C và nước nóng 100°C. Sau khi vệ sinh, cuộn lăn được sấy khô nhanh chỉ trong 5 phút nhờ nhiệt độ sấy lên đến 90°C. Sản phẩm có giá bán đề xuất là 21,49 triệu đồng.