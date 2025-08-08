Robot hút bụi lau nhà đầu tiên tích hợp cả máy hút cầm tay

Eufy vừa chính thức giới thiệu bộ đôi robot hút bụi Omni E28 và Omni E25 với công nghệ lau HydroJet và lực hút 20.000 Pa. Trong đó, Omni E28 đánh dấu bước tiến đột phá trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh thông minh khi là robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới tích hợp máy hút cầm tay FlexiOne.

Eufy Omni E28.

Chỉ với một thao tác tháo, người dùng có thể “biến hình” trạm sạc thành một chiếc máy hút khô và ướt cầm tay để xử lý nhanh các vết bẩn khó chịu trên nệm, ghế sofa hay nội thất trong xe ô tô. Giải pháp này đem tới sự chủ động cho chủ nhân căn nhà hiện đại, giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ vệ sinh bên ngoài.

Khả năng làm sạch của Omni E28 và E25 tích hợp hệ thống lau nhà HydroJet. Theo đó, cuộn lăn được tạo áp lực tương đương lực tay người (1,5kg), giúp tăng hiệu quả chà sát bụi bẩn bám lâu ngày trên sàn nhà. Quá trình làm sạch thông minh diễn ra với ba giai đoạn: Cuộn lăn tự động gạt sạch bụi bẩn, giẻ lau được xả rửa bằng nước sạch và dung dịch lau sàn, sau đó đẩy nước bẩn vào khoang chứa riêng biệt của robot.

Giẻ lau dạng cuộn lăn trên Eufy Omni E28 và Omni E25 được làm sạch 360 lần/phút, tương đương 6 lần/giây.

Omni E28 và Omni E25 còn tạo được điểm khác biệt với chổi cạnh đôi CornerRover. So với trang bị chỉ một chổi cạnh thông thường, bộ đôi chổi cạnh trên robot hút bụi lau nhà này cung cấp khả năng thu gom rác tối ưu, sạch hơn. Chổi cạnh CornerRover bên phải của sản phẩm còn có khả năng tự động vươn ra gom rác tại những mép tường và góc khuất mà robot truyền thống thường bỏ sót.

Hai robot hút bụi lau nhà mới của Eufy đều sở hữu lực hút lên đến 20.000 Pa. Lực hút mạnh kết hợp với chổi chính dạng xoắn kép DuoSpiral giúp loại bỏ được bụi mịn, tóc rối và mảnh vụn bám trên thảm dày.

Hệ thống điều hướng AI.See thông minh kết hợp camera RGB và đèn LED trợ sáng trên Omni E28 và Omni E25 giúp robot không chỉ tạo lập bản đồ, nhận diện hơn 200 vật thể thường gặp trong nhà mà còn tự phân biệt chất liệu sàn, tự động tăng lực hút và nâng cuộn lăn khi phát hiện thảm.

Ứng dụng Eufy Clean cho phép người dùng quản lý lịch dọn dẹp theo phòng, khu vực cấm và quản lý bản đồ nhiều tầng nhà ở dạng hiển thị 2D và 3D. Là một sản phẩm thông minh, hai mẫu robot hút bụi lau nhà của Eufy còn hỗ trợ đa dạng nền tảng nhà thông minh như Apple Homekit, Google Home qua giao thức Matter, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói với Siri và Google Assistant.

Omni E28 và Omni E25 đi kèm trạm sạc Omni Station đa năng. Sau mỗi lần dọn dẹp, robot tự động giặt và sấy khô giẻ lau bằng khí nóng, đổ bụi vào khoang chứa, châm nước sạch và dung dịch lau sàn để sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo.

Eufy Omni E28 có giá bán chính hãng 18,99 triệu đồng, trong khi Omni E25 là 17,99 triệu đồng. Khác biệt duy nhất giữa hai sản phẩm là Eufy Omni E28 tích hợp cả máy hút cầm tay FlexiOne, còn Omni E25 thì không.