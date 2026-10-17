Red Magic 12 Pro+ trình làng với cấu hình cực khủng khiến nhiều người ao ước

Sản phẩm mới này được trang bị màn hình có tốc độ làm mới cao hơn, pin dung lượng lớn 8.400 mAh và hệ thống làm mát được cải tiến, bao gồm cả đèn RGB cho phần cứng làm mát bằng chất lỏng.

Red Magic 12 Pro+ sở hữu phần cứng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, phiên bản dành cho thị trường quốc tế sẽ mang tên Red Magic 12 Pro. Thông tin chi tiết về giá cả, cấu hình theo từng khu vực và thời điểm ra mắt sẽ được công bố vào ngày 3/11 tới đây. Phiên bản toàn cầu có thể sẽ có một số khác biệt về thông số kỹ thuật so với phiên bản Trung Quốc.

Giống như mẫu Red Magic 11S Pro trước đó, Red Magic 12 Pro+ tiếp tục chú trọng vào việc giữ cho bộ xử lý luôn mát mẻ trong suốt các phiên chơi game kéo dài. Điện thoại sử dụng hệ thống làm mát AquaCore được nâng cấp, bao gồm làm mát bằng chất lỏng, buồng hơi, vật liệu tản nhiệt gốc graphene và quạt có thể quay với tốc độ lên đến 25.500 vòng/phút. Hệ thống đèn RGB được tích hợp vào mô-đun làm mát hình tròn ở phía sau, có khả năng phản ứng với các hoạt động trong game.

Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm sẽ đảm nhiệm các tác vụ chính, kết hợp với chip chơi game RedCore R5 của Red Magic nhằm hỗ trợ các tính năng như nội suy khung hình, nâng cao độ phân giải và dò tia trong các trò chơi tương thích.

Màn hình của Red Magic 12 Pro+ có tần số quét 185 Hz, với camera trước được đặt dưới lớp màn hình, giúp loại bỏ thiết kế tai thỏ hay lỗ khoét. Điện thoại cũng trang bị các nút bấm cảm ứng điện dung 700 Hz ở cạnh bên và khả năng lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 5000 Hz.

Đây là lựa chọn mà nhiều game thủ mong muốn được sở hữu.

Về dung lượng pin, Red Magic 12 Pro+ đi kèm pin 8.400 mAh, tăng 12% so với thế hệ trước. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 120W qua cáp và 80W qua kết nối không dây, cùng chế độ sạc bypass charging cho phép truyền trực tiếp năng lượng đến hệ thống trong các phiên chơi game.

Tại Trung Quốc, Red Magic 12 Pro+ có giá khởi điểm 6.999 nhân dân tệ (khoảng 27 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Các phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB có giá lần lượt là 7.999 nhân dân tệ (khoảng 30,9 triệu đồng) và 8.999 nhân dân tệ (khoảng 34,8 triệu đồng).

Hai màu sắc Nightfreeze và Subzero sẽ có mặt ngay khi ra mắt, trong khi màu Skyfrost dự kiến sẽ được giới thiệu vào cuối năm. Người tiêu dùng toàn cầu sẽ phải chờ đến ngày 3/11 để biết thêm thông tin về các cấu hình và màu sắc sẽ được bán riêng cho Red Magic 12 Pro.