Thiết bị an toàn điện cho nhà thông minh, tích hợp NFC và phần mềm quản lý

Schneider Electric vừa công bố ra mắt sản phẩm EasyPact MVS. Đây là dòng máy cắt không khí (ACB) thế hệ mới nhất thuộc dòng sản phẩm Easy series, được thiết kế nhằm nâng cao độ an toàn, tối ưu chi phí và đảm bảo sự ổn định trong vận hành hệ thống điện hạ thế cho các công trình dân dụng, nhà thông minh,...

EasyPact MVS có khả năng ngắt mạch với dòng cắt lên tới 85kA.

EasyPact MVS có khả năng ngắt mạch với dòng cắt lên tới 85kA, giúp ngăn chặn các sự cố đoản mạch nghiêm trọng. Sản phẩm cũng có thể được giám sát thông minh, khôi phục điện nhờ kết nối NFC không dây qua ứng dụng.

Với EcoStruxure Power Device trên điện thoại, người dùng có thể truy cập trạng thái hoạt động của thiết bị, lưu lịch sử 70 sự kiện và 30 lần ngắt mạch gần nhất. Khi xảy ra sự cố, mã QR tích hợp giúp chẩn đoán nguyên nhân, hỗ trợ xử lý và khôi phục điện nhanh.

Đáng chú ý, sản phẩm nổi bật với thanh LED hiển thị trạng thái gồm 3 màu (xanh lá cây, vàng và đỏ) cung cấp chỉ thị rõ thời gian thực về tình trạng của thiết bị. EasyPact MVS tương thích với các phần mềm như EcoStruxure Power Commission, giúp cài đặt, vận hành thử và nâng cấp dễ dàng cũng như dễ tích hợp vào hệ thống giám sát trung tâm.

EasyPact MVS được thiết kế để lắp đặt dễ dàng, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa đầu nối ngang và dọc, phù hợp với nhiều loại tủ điện, giúp rút ngắn thời gian lắp đặt và tối ưu chi phí thi công. Ngoài ra, sản phẩm sở hữu độ bền cao với tuổi thọ cơ khí 20.000 lần thao tác, được sản xuất từ vật liệu thân thiện môi trường.