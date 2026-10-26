iPhone Duo 2 và iPhone Duo 3 sẽ ngày càng xịn sò

"iPhone Duo là một sự lãng phí tiền bạc" và "Chúng không dành cho tất cả mọi người" – đó là nhận định của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới công nghệ, Carl Pei và MKBHD về chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone Duo.

Lý do cho những đánh giá tiêu cực này là vì thiết bị có giá 64,99 triệu đồng trên lại thiếu đi các tính năng cơ bản như ống kính tele, Face ID và nút Action (Action Button). Trong khi đó, cả ba tính năng này đều đã xuất hiện trên chiếc iPhone 15 Pro ra mắt từ ba năm trước. Rất may, Apple đã lên kế hoạch bổ sung tất cả những khả năng này vào các thế hệ điện thoại màn hình gập tiếp theo.

Face ID và nút Action sẽ có trên iPhone Duo tương lai

Theo chuyên gia phân tích Mark Gurman, có khả năng iPhone Duo 2 – dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm sau – sẽ được trang bị Face ID. Cần lưu ý rằng iPhone Duo hiện tại chỉ hỗ trợ xác thực thông qua Touch ID, đây cũng là một trong những điểm khiến người dùng phàn nàn nhiều nhất về chiếc điện thoại màn hình gập của Apple.

Một người dùng trên Reddit đã chia sẻ rằng việc thiếu vắng Face ID là một điểm trừ cực kỳ lớn đối với họ. Nhiều người cho rằng Apple quyết định không đưa hệ thống nhận diện khuôn mặt này vào vì không thể lắp đặt các cảm biến cần thiết bên trong thân máy siêu mỏng của iPhone Duo.

Ngoài ra, vị chuyên gia này còn tiết lộ rằng Apple đang thử nghiệm một nguyên mẫu iPhone Duo 2 với Face ID đặt bên dưới màn hình ngoài. Điều này cho thấy hãng có thể đã tìm ra cách tích hợp Face ID vào phần thân máy siêu mỏng hoặc đã thu nhỏ kích thước của các cảm biến. Dù bằng cách nào, việc thử nghiệm Face ID cho thấy khả năng cao tính năng này sẽ xuất hiện trên các mẫu iPhone màn hình gập trong tương lai.

Ngoài ra, các nhân viên tại Apple cũng đang tìm cách đưa nút Action (Action Button) lên các thiết bị màn hình gập sắp tới. Tuy nhiên, Gurman tỏ ra không quá chắc chắn về khả năng bổ sung cụ thể này.

"Gã khổng lồ" đến từ California đã trang bị "Nút Tác vụ" (Action Button) trên các dòng điện thoại của mình kể từ thế hệ iPhone 15 Pro. Nút bấm này có thể tùy chỉnh cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như mở ứng dụng camera hoặc chuyển đổi giữa chế độ im lặng và chế độ chuông.

Ống kính tele và màn hình lớn hơn

Khi được hỏi về ống kính tele, Mark Gurman cho biết dù chưa rõ thời điểm chính xác chúng sẽ xuất hiện nhưng chi tiết này chắc chắn nằm trong kế hoạch của Apple cho các thiết bị màn hình gập trong tương lai. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc mẫu iPhone Duo hiện tại thiếu ống kính tele không phải vì lý do cắt giảm chi phí mà là do các hạn chế về mặt vật lý.

iPhone Duo tương lai sẽ được cải tiến.

Theo ông, iPhone Duo 3 - dự kiến ​​ra mắt vào năm 2028 có thể sở hữu màn hình lớn hơn, có khả năng rộng hơn khoảng nửa inch so với phiên bản hiện tại.

iPhone Duo Max sẽ xuất hiện trong tương lai?

Một trong những khác biệt chính giữa iPhone tiêu chuẩn và phiên bản Pro là kích thước màn hình (phiên bản iPhone Pro thường lớn hơn). Vì vậy, thông tin từ Gurman về việc Apple đang cân nhắc một chiếc iPhone Duo có màn hình lớn hơn khiến nhiều người nghĩ rằng hãng sẽ tung ra phiên bản iPhone Duo Pro hoặc iPhone Duo Ultra. Một người dùng trên Reddit thậm chí còn dự đoán thiết bị này có thể mang tên iPhone Duo Max.

Tuy nhiên, theo ông Gurman, iPhone Duo màn hình gập với màn hình lớn hơn sẽ không phải là một dòng sản phẩm riêng biệt. Điều này gần như loại bỏ khả năng xuất hiện của một chiếc iPhone Duo Max hay iPhone Duo Pro.

Apple biết rõ những gì còn thiếu trên iPhone Duo

iPhone Duo thực sự tồn tại một vài nhược điểm rất lớn, khó lòng chấp nhận ở phân khúc giá cao. Việc thiếu vắng ống kính tele và hệ thống nhận diện khuôn mặt càng trở nên đáng thất vọng hơn khi các "đối thủ" khác như Galaxy Z Fold 8 hay Pixel 11 Pro Fold đều được trang bị cả hai tính năng này.

Nhưng hãy nhìn nhận một cách thực tế: iPhone Duo đã ra mắt và giờ đây chúng ta chẳng thể làm gì hơn. Những thiếu sót đáng kể trên thiết bị này đều đòi hỏi các thay đổi về phần cứng vì vậy Apple chắc chắn không thể bổ sung chúng cho các mẫu iPhone Duo hiện tại thông qua bản cập nhật phần mềm.

Giới chuyên gia kỳ vọng rằng các thế hệ iPhone Duo tương lai sẽ khắc phục được những hạn chế của phiên bản đầu tiên. Và theo những tin đồn trên, các mẫu iPhone Duo 2 và 3 sẽ thực sự rất tuyệt vời.