Sản lượng smartphone màn hình gập tăng 44% trong năm nay

Các smartphone màn hình gập đang ngày càng trở nên phổ biến. Công ty nghiên cứu thị trường Omdia dự báo rằng lượng xuất xưởng màn hình gập sẽ tăng ấn tượng 44% trong năm nay sau khi sụt giảm 12% vào năm ngoái.

Cần lưu ý rằng dự báo này chỉ áp dụng cho các màn hình bên trong của smartphone màn hình gập, không phải các thiết bị đó; có độ trễ nhất định giữa thời điểm linh kiện màn hình được xuất xưởng và thời điểm sản phẩm hoàn chỉnh đến tay người dùng.

Galaxy Z Fold8.

Theo dự báo, sẽ có 29 triệu tấm nền màn hình gập được xuất xưởng trong năm nay. Như đã đề cập, con số này có thể không tương ứng hoàn toàn 1:1 với số lượng điện thoại màn hình gập được bán ra nhưng rõ ràng năm 2026 sẽ là một năm khởi sắc cho phân khúc thiết bị này.

Một số liệu thú vị khác là các tấm nền dành cho smartphone màn hình gập rộng (wide foldables) sẽ chiếm 44% tổng lượng màn hình gập xuất xưởng trong năm nay. Nói cách khác, kiểu dáng mới nhất này sẽ chiếm gần một nửa thị phần (hai kiểu dáng còn lại là màn hình dạng gập sách lớn hơn và dạng gập kiểu vỏ sò nhỏ gọn hơn).

Lượng màn hình gập xuất xưởng qua các năm.

Xu hướng này phần lớn được thúc đẩy bởi sự phổ biến của Samsung Galaxy Z Fold8 và Apple iPhone Duo. Đây là tin vui đối với Samsung Display – đơn vị sản xuất tấm nền cho cả hai mẫu smartphone này. Omdia dự báo, Samsung Display sẽ nắm giữ thị phần áp đảo lên tới 66%, thị phần của các nhà sản xuất màn hình khác (như BOE, China Star, Tianma và Visionox) sẽ bị thu hẹp lại.

Theo các chuyên gia phân tích, nhu cầu đối với smartphone màn hình gập tại Trung Quốc hiện vẫn còn yếu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà sản xuất Trung Quốc quan tâm đến phân khúc smartphone màn hình gập rộng, hứa hẹn sẽ tạo nên sự sôi động hơn trong thời gian tới. Huawei là đơn vị tiên phong cho kiểu dáng này nhưng các nhà sản xuất khác cần thêm thời gian để tin rằng đây là một hướng đi thành công.

Thị phần smartphone màn hình gập trong các năm có sự thay đổi.

Cuối cùng, phần lớn các tấm nền màn hình gập được sản xuất trong năm nay sẽ sử dụng công nghệ LTPO. Dù có chi phí cao hơn nhưng nhờ khả năng kiểm soát tốc độ làm mới (refresh rate) một cách linh hoạt và chính xác, công nghệ LTPO được ưu tiên hơn so với loại LTPS. Và vì các smartphone màn hình gập vốn đã có giá thành khá cao, việc trang bị những linh kiện tốt nhất cho chúng cũng là điều dễ hiểu.