Quốc gia nào bán Galaxy Z Fold 5 rẻ nhất thế giới?

Samsung Galaxy Z Fold 5 đã có "bước đột phá" lớn sau thành công của phiên bản tiền nhiệm và sản phẩm đã không làm mọi người thất vọng. Tuy nhiên, với mức giá bán lẻ 1.800 USD (tương đương 43,92 triệu đồng) trước thuế ở Mỹ, đây cũng là một trong những điện thoại Android đắt nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, có một sự thật là giá bán lẻ của chiếc smartphone màn hình gập này khác nhau tại mỗi quốc gia trên thế giới.

Vậy đâu là nơi bán Galaxy Z Fold 5 rẻ nhất thế giới?

Các chuyên gia công nghệ từ Android Authority đã ghé thăm cửa hàng trực tuyến chính thức của Samsung tại hơn 20 quốc gia để có câu trả lời cho câu hỏi này.

Giá bán của Galaxy Z Fold 5 tại một số quốc gia trên thế giới:

Điều đáng chú ý là nhiều quốc gia thêm thuế bán hàng vào giá bán lẻ của một số sản phẩm. Mỹ là một ví dụ. Dù vậy, đây lại là thuế địa phương - những du khách tạm thời đến một vùng lãnh thổ có thể tránh phải trả. Do đó, khách hàng có thể tận dụng điểm yếu này của hệ thống thuế để mua một chiếc điện thoại đắt tiền như Galaxy Z Fold 5 với mức giá thấp hơn số tiền phải trả ở quốc gia của mình.

Theo đó, Hàn Quốc là nơi bán Galaxy Z Fold 5 với giá rẻ nhất, có giá tương đương 1.546 USD. Nhật Bản là quốc gia bán Galaxy Z Fold 5 rẻ thứ hai với giá 1.588 USD và Indonesia đứng thứ ba với giá 1.607 USD.

Trong số các quốc gia được khảo sát, nơi mua Galaxy Z Fold 5 đắt nhất là Mexico. Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những địa điểm đắt đỏ khi mua điện thoại cao cấp của Samsung.

Trên đây là mức giá chính thức được Samsung công bố. Tuy nhiên, dù mua flagship này trong hay ngoài nước, khách hàng nên hết sức thận trọng khi tiếp cận những giao dịch của bên thứ ba. Sản phẩm được bán có thể không phải phiên bản chính hãng hoặc là smartphone bị đánh cắp.

Có nên mua Galaxy Z Fold 5 của nước khác không?

Dễ thấy, khách hàng có thể mua Galaxy Z Fold 5 với giá rẻ hơn khoảng 400 USD ở Hàn Quốc so với Mỹ. Mặc dù vậy, nếu chỉ di chuyển giữa 2 quốc gia này để mua flagship, chi phí sẽ cực lớn.

Người dùng sẽ chỉ có lợi khi du lịch tới các địa điểm có bán Galaxy Z Fold 5 với giá rẻ hơn. Thêm vào đó, khách hàng sẽ phải trả thêm phần thuế tại sân bay khi rời đi. Chưa hết, chủ sở hữu cũng có thể nhận được cấu hình khác của thiết bị do phần mềm. Điều quan trọng nhất là người dùng sẽ không nhận được gói bảo hành khi gặp sự cố với thiết bị của mình.

Do đó, người dùng không nên bị mức giá trên đánh lừa.

Tại sao Galaxy Z Fold 5 rẻ hơn ở một số quốc gia và đắt hơn ở những quốc gia khác?

Mức giá của Galaxy Z Fold 5 ở mọi quốc gia không thể như nhau. Lý do là các nền kinh tế và lực lượng thị trường ở mỗi nước có sự khác biệt đáng kể. Thuế nhập khẩu và thuế đóng một vai trò quan trọng, chi phí cung ứng và hậu cần để đưa thiết bị lên kệ cũng khác nhau.

Chiếc smartphone cao cấp của Samsung được bán với giá đắt nhất tại Mexico.

Samsung cũng đã tính đến khả năng chi tiêu của người dân và nhu cầu về loại điện thoại thông minh này. Công ty sẽ có những chuyên gia kinh tế thông minh để phân tích tất cả các yếu tố cạnh tranh trên, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận tối đa có thể đạt được.

Tất cả giá đưa ra trong bảng trên đều được quy đổi sang USD. Điều này giúp độc giả so sánh chúng dễ dàng hơn. Trong bảng là giá niêm yết của Galaxy Z Fold 5 và hiện tại sản phẩm đã được giảm giá khá nhiều. Tại Việt Nam, giá bán của máy chỉ còn từ 33,99 triệu đồng (giảm từ 40,99 triệu đồng).

Đó là chưa kể tỷ giá hối đoái đã biến động đáng kể trong những tháng và năm gần đây. Ví dụ, Mexico trở thành quốc gia đắt đỏ nhất trong danh sách, một phần là do đồng peso của Mexico đã mạnh lên so với đồng USD trong năm qua. Trong thời gian tới, tỷ giá này sẽ tiếp tục biến động. Do đó, mức giá trong bảng trên chỉ mang giá trị tham khảo.

