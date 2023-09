Doanh số bán điện thoại của Samsung đã “đè bẹp” mọi đối thủ Android

Theo SamMobile, theo phân tích nghiên cứu thị trường mới của dịch vụ Canalys, Samsung là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ hai ở Mỹ trong quý 2 năm 2023. Mặc dù công ty Hàn Quốc bán được ít điện thoại hơn Apple trong cùng thời kỳ, nhưng vẫn vượt trội hơn đại đa số các thương hiệu Android khác, trong đó có cả Google.

Samsung đang trỗi dậy mạnh mẽ tại thị trường Mỹ.

Theo báo cáo, Samsung đã xuất xưởng 6,6 triệu điện thoại thông minh tại Mỹ trong quý 2 năm 2023, chiếm 24% thị phần chung. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 3% so với một năm trước, khi hãng xuất xưởng đến 9 triệu thiết bị, nguyên nhân có thể là do tình hình kinh tế toàn cầu đang có những biến động lớn và việc cắt giảm lao động ở khắp nơi.

Nhưng Samsung đã bán được nhiều điện thoại dòng cao cấp nhiều hơn 23% so với năm ngoái, đây là một dấu hiệu vô cùng tích cực. Để so sánh, Apple đã xuất xưởng 14,8 triệu điện thoại trong quý 2 năm 2023, chiếm tới 54% thị phần tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả lô hàng của Apple cũng giảm 3,7 triệu chiếc so với con số quý 2 năm 2022.

Bảng thống kê doanh số của các thương hiệu smartphone lớn tại thị trường Mỹ.

Ngoại trừ Google, tất cả các thương hiệu điện thoại khác đều chứng kiến doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng tại Mỹ. Các lô hàng của Google đã tăng 59% trong quý 2 năm 2023 so với quý 2 năm 2022. Công ty đã xuất xưởng 1,2 triệu điện thoại Pixel, chiếm 4% thị phần, cao hơn 2% so với quý 2 năm ngoái.

Motorola là thương hiệu điện thoại lớn thứ ba ở Mỹ với 2,3 triệu chiếc được bán ra và có thị phần là 8%. Các lô hàng của hãng đã giảm 25% so với quý 2 năm 2022, khi từng xuất xưởng 3,1 triệu thiết bị.

Tín hiệu tốt của Samsung trong báo cáo là hãng đã xuất xưởng nhiều điện thoại hơn tất cả các thương hiệu Android khác ở Mỹ cộng lại. Điều này cho thấy mức độ phổ biến và danh tiếng thương hiệu của Samsung mạnh mẽ như thế nào. Mới đây, Samsung cũng đã bắt kịp Apple về xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng tại Mỹ trong mảng máy tính cá nhân.

