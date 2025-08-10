Cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam

Sáng 9-8, Hội Truyền thông Điện tử TP HCM với nòng cốt là Chi hội Blockchain TP HCM (HBA) và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight tổ chức Ngày hội Công nghệ TP HCM - Conviction 2025. Sự kiện hướng đến 2 ngành công nghệ mũi nhọn thuộc Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia là Blockchain (chuỗi khối) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều thuận lợi cho thị trường tài sản số

Một điểm nhấn của chương trình là tọa đàm về khung pháp lý cho tài sản số trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, dự kiến vận hành cuối năm 2025 nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu.

Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán TP HCM, cho biết trước đây tài sản mã hóa, tài sản ảo thường bị gắn mác tiêu cực, thậm chí bị coi là lừa đảo. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đã chính thức công nhận tài sản mã hóa, bao gồm cả các tài sản truyền thống được mã hóa. Việt Nam vốn là một trong những thị trường giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, nên đây là tín hiệu rất tích cực. Tài sản mã hóa khi được đưa vào Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là bước khởi đầu quan trọng để thu hút vốn từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh dân số trẻ và tỉ lệ dân nhập cư cao.

Ông Johan Nyvene cho rằng sau khi có nghị quyết công nhận, điều cần thiết tiếp theo là xây dựng chính sách và khung pháp lý rõ ràng, kèm cơ chế sandbox, để tạo điều kiện ra đời các sản phẩm mã hóa, kể cả việc mã hóa các tài sản truyền thống nhằm đưa vào giao dịch và thu hút nguồn vốn quốc tế.

Khách tham dự tìm hiểu các dự án công nghệ Blockchain tại Ngày hội Công nghệ TPHCM - Conviction 2025, ngày 9-8

Về vấn đề này, bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, cho hay Nghị quyết 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-9-2025, xác định 3 lĩnh vực ưu tiên phát triển, trong đó có tài sản số và công nghệ tài chính (fintech). Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM sẽ bao gồm 3 cơ quan chính: cơ quan điều hành, cơ quan giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp, gồm tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế.

"Hiện các cơ quan chức năng đang xây dựng 8 nghị định hướng dẫn việc thành tập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng, trong đó có những ưu đãi cụ thể liên quan tài sản số. Sẽ có những ưu đãi như về thuế, nguồn lao động khi các tổ chức quốc tế tham gia trung tâm tài chính này" - bà Vân nhấn mạnh.

Theo số liệu từ Statista, thị trường tài sản số Việt Nam dự kiến đạt 2,9 tỉ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 21,5%, cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn, song đi kèm với đó là không ít thách thức, cần có thêm đột phá.

Cần mở rộng giới hạn

Ông Phùng Anh Tuấn, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), cho rằng để thị trường tài sản số phát triển mạnh mẽ và gắn kết hiệu quả với Trung tâm tài chính quốc tế, không nên chỉ giới hạn trong mô hình một trung tâm thông thường, mà cần bao gồm cả trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Từ đó, tạo ra các thể chế mang tính đột phá giúp kết nối thị trường hiệu quả hơn và thu hút vốn đầu tư quốc tế thuận lợi hơn.

Còn theo đại diện một sàn giao dịch tiền số có trụ sở tại TP HCM, thị trường sẽ chỉ phát triển bền vững khi khuyến khích sự đa dạng và tính mở của các sàn giao dịch tài sản số, tránh tình trạng giới hạn hay độc quyền. Việc cho phép nhiều sàn và người dùng tham gia cần đi kèm với cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ, không cấm các loại tài sản số mà thay vào đó áp dụng hình thức quản lý phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan quản lý phải được trang bị nền tảng công nghệ đủ mạnh để theo dõi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh như gian lận, thao túng, đồng thời có cơ chế phối hợp với các sàn giao dịch nhằm bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật. Cần thành lập cơ quan quản lý chuyên trách có đủ quyền hạn và năng lực, xây dựng cơ chế bảo vệ quyền lợi người dùng, nhất là trong các tranh chấp, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền và những hành vi bất hợp pháp liên quan tài sản số.

Ông Johan Nyvene bày tỏ kỳ vọng khi Trung tâm tài chính quốc tế chính thức vận hành, sẽ sớm có những sản phẩm đầu tiên được giao dịch trên thị trường, bắt đầu từ các sản phẩm lành tính và dễ chấp nhận.

Bà Nguyễn Trúc Vân cho biết từ nay đến cuối năm 2025, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tập trung vào 5 mục tiêu trọng tâm, trong đó có hoàn thiện chính sách và cơ chế vận hành, xây dựng hạ tầng cần thiết, chuẩn bị hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại 3 phường Sài Gòn, Bến Thành và Thủ Thiêm. Về nhân lực, đội ngũ đã được chuẩn bị và tập huấn theo kinh nghiệm từ Trung tâm Tài chính quốc tế Astana (Kazakhstan) về điều hành, giám sát và xử lý tranh chấp.

Ngoài ra, trung tâm sẽ tiếp tục tuyển chọn và hợp tác với các cơ sở đào tạo nhằm bổ sung nguồn nhân lực phục vụ vận hành tại TP HCM.