Pixel 10a ra mắt: Giá khởi điểm 499 USD, nhiều nâng cấp đáng 'đồng tiền bát gạo'

Tuy nhiên, lần này Pixel 10a còn mang theo nhiều bất ngờ đủ sức khiến người dùng phải tự hỏi liệu có thật sự cần đến những mẫu flagship đắt đỏ hơn hay không.

Pixel 10a của Google. Ảnh: Google

Cấu hình mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng

Ẩn dưới thiết kế gọn gàng là phần cứng rất đáng nể. Pixel 10a sử dụng cùng bộ xử lý với dòng Pixel cao cấp hơn, mang lại hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung.

Máy được trang bị chip Tensor G4 đi kèm bộ xử lý bảo mật Titan M2, RAM 8GB và màn hình Actua 6,3 inch với tần số quét 120Hz. Điểm nổi bật nhất của màn hình là độ sáng tối đa lên tới 3000 nit, mức rất cao ngay cả khi so với nhiều điện thoại cao cấp hiện nay.

Hệ thống camera gồm cảm biến chính 48MP khẩu độ f/1.7, camera góc siêu rộng 13MP với góc nhìn 120 độ và camera selfie 13MP. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, đồng thời sử dụng kính bảo vệ Gorilla Glass 7i giúp tăng độ bền khi va đập và chống trầy xước.

Viên pin 5100mAh mang lại thời gian sử dụng khoảng 30 giờ trong điều kiện thông thường và có thể kéo dài tới 120 giờ khi bật chế độ tiết kiệm pin cực hạn. Máy hỗ trợ sạc có dây công suất tối đa 30W, cùng khả năng sạc không dây.

Cam kết phần mềm dài hạn và sức mạnh AI toàn diện

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Pixel 10a là “lời hứa Pixel” về tuổi thọ phần mềm. Máy xuất xưởng với Android 16 mới nhất và được cam kết nhận cập nhật hệ điều hành, bản vá bảo mật và các tính năng Pixel Drop trong suốt 7 năm, kéo dài tới năm 2033. Đây là mức hỗ trợ cực kỳ hiếm trong phân khúc giá này.

Thiết bị cũng được tích hợp đầy đủ trợ lý Gemini với nhiều tính năng AI hiện đại. Người dùng có thể trò chuyện tự nhiên qua Gemini Live hoặc nhận hướng dẫn chụp ảnh theo thời gian thực nhờ Camera Coach, công cụ dùng AI để giúp căn khung hình chính xác hơn.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong dòng A, Pixel 10a có tính năng Satellite SOS, cho phép liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh ngay cả khi không có sóng di động hay Wi-Fi, một nâng cấp mang ý nghĩa thực tế rất lớn.

Những điểm mới nổi bật trong thiết kế và trải nghiệm

Thay đổi dễ nhận thấy nhất là thiết kế “bumpless” - mặt lưng phẳng hoàn toàn với cụm camera nằm ngang, không còn gờ nhô lên. Nhờ đó, máy có thể đặt nằm phẳng trên bàn và dễ dàng trượt vào túi.

Màn hình Actua mới sáng hơn đáng kể, đạt 3000 nit độ sáng tối đa và 2000 nit ở chế độ HDR. Kính bảo vệ thế hệ mới cũng giúp tăng khả năng chống trầy và chống rơi.

Ảnh: Google

Các công cụ camera AI được nâng cấp với Camera Coach và Auto Best Take, tính năng tự động chọn biểu cảm đẹp nhất hoặc ghép khuôn mặt trong ảnh nhóm.

Chế độ tiết kiệm pin cực hạn nay kéo dài tới 120 giờ, sạc không dây đạt 10W và máy hỗ trợ Bluetooth 6 mới nhất. Ngoài ra, tính năng Quick Share tương thích AirDrop giúp chia sẻ tệp giữa Android và các thiết bị iPhone được hỗ trợ dễ dàng hơn.

Bộ nhớ và màu sắc

Pixel 10a có hai tùy chọn bộ nhớ 128GB hoặc 256GB, cùng bốn màu Lavender, Berry, Fog và Obsidian.

Đây cũng là mẫu A-series thân thiện môi trường nhất từ trước tới nay. Máy sử dụng khung nhôm tái chế hoàn toàn và pin có chứa cobalt tái chế, một bước tiến rõ rệt trong chiến lược giảm tác động môi trường.

Giá bán giữ nguyên, cạnh tranh trực diện phân khúc tầm trung

Dù có nhiều nâng cấp so với thế hệ trước, Pixel 10a vẫn giữ mức giá khởi điểm 499 USD, một chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ tầm trung khác.

So với Pixel 9a, màn hình sáng hơn khoảng 11%, kính bảo vệ được nâng cấp, sạc nhanh hơn, thiết kế camera phẳng hoàn toàn và bổ sung kết nối khẩn cấp qua vệ tinh, những cải tiến đáng kể trong trải nghiệm thực tế.

Pixel 10a cho đặt trước ngay từ hôm nay và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 5/3.

Trên lý thuyết, Pixel 10a có thể là chiếc điện thoại dòng A hoàn thiện nhất từ trước tới nay. Việc trang bị màn hình 3000 nit cực sáng đã loại bỏ một trong những lý do lớn nhất khiến người dùng phải chi thêm hàng trăm USD để mua phiên bản flagship.

Ảnh: Google

Thiết kế phẳng hoàn toàn cũng mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn. Điểm khiến một số người còn băn khoăn là việc tiếp tục dùng Tensor G4, con chip mạnh nhưng đã xuất hiện từ hai năm trước.

Tuy vậy, nếu bạn muốn trải nghiệm trọn vẹn công nghệ AI của Google như Gemini Live hay Magic Editor mà không phải chi quá nhiều tiền, thì đây gần như là lựa chọn hiển nhiên. Dòng A từ lâu vốn được xem là chiếc điện thoại “đủ dùng”, nhưng với cam kết cập nhật 7 năm và độ bền tăng lên nhờ kính thế hệ mới của Corning, Pixel 10a dường như không còn là sự thỏa hiệp như trước.

Những đánh giá chi tiết hơn, đặc biệt về hiệu năng camera, sẽ cần chờ trải nghiệm thực tế. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Pixel 10a đã cho thấy rõ tham vọng: đưa trải nghiệm smartphone cao cấp xuống mức giá phổ thông và làm điều đó một cách rất thuyết phục.