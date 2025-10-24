Apple cảnh báo người dùng iPhone ngừng sử dụng ứng dụng phổ biến này

Báo cáo chỉ ra rằng, khoảng 30% người dùng iPhone sử dụng trình duyệt Chrome, điều này bắt nguồn từ nhiều tính năng hấp dẫn. Đặc biệt, Chrome tích hợp AI Gemini và Google Lens giúp người dùng tìm kiếm hình ảnh, dịch trang web và dễ dàng đăng nhập bằng tài khoản Google.

Apple cho rằng người dùng iPhone không nên cài đặt Chrome.

Tuy nhiên, Apple không khuyến nghị sử dụng Chrome trên iPhone khi nhấn mạnh rằng Safari là trình duyệt an toàn nhất. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Apple muốn quảng bá sản phẩm của mình. Người dùng Apple thường thích trải nghiệm Chrome trên các thiết bị của họ nhờ vào giao diện thân thiện, tích hợp ứng dụng Google và các tiện ích mở rộng.

Apple khẳng định Safari bảo vệ quyền riêng tư của người dùng với nhiều tính năng như chặn theo dõi chéo trang web và ẩn địa chỉ IP. Công ty đã chỉ ra rằng Safari có nhiều tính năng bảo mật mà Chrome không có, như chặn cookie của bên thứ ba và xóa các trình theo dõi khi duyệt ở chế độ riêng tư. Động thái này diễn ra sau khi Google xác nhận sẽ không xóa cookie theo dõi khỏi Chrome, điều này càng làm nổi bật sự khác biệt giữa hai trình duyệt.

Công ty cho rằng Safari đảm bảo nhiều sự bảo vệ quyền riêng tư hơn.

Ngoài bảo mật, Apple cũng cam kết rằng Safari mang lại trải nghiệm duyệt web tốt hơn, với tốc độ tải trang nhanh hơn 50% so với trước đây. Người dùng cũng có thể dễ dàng truy cập các ứng dụng Google như Google Docs và Google Sheets trên Safari, đồng thời đồng bộ hóa mật khẩu và dấu trang giữa các thiết bị Apple.

Mặc dù không cần phải gỡ bỏ Chrome khỏi iPhone, người dùng có thể cân nhắc chuyển sang Safari nếu ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư. Safari không chỉ có nhiều tính năng mới mà còn mang lại trải nghiệm duyệt web an toàn hơn, điều mà Apple muốn người dùng nhận thức.