Mối nguy từ một cài đặt tưởng vô hại trên điện thoại

Điện thoại di động ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, cho phép chúng ta kết nối với nhiều thiết bị và phụ kiện khác nhau. Tuy nhiên, chính khả năng kết nối tiện lợi này cũng tiềm ẩn những rủi ro an ninh, đặc biệt là thông qua một kỹ thuật tấn công được gọi là “bluesnarfing”.

Hình thức tấn công vào kết nối Bluetooth trên điện thoại ngày càng nở rộ.

Bluesnarfing là kỹ thuật cho phép kẻ tấn công khai thác kết nối Bluetooth để truy cập vào nội dung trên thiết bị của người dùng mà không để lại dấu vết nào.

Theo cảnh báo từ các chuyên gia an ninh mạng và cơ quan thực thi pháp luật, những địa điểm công cộng như quán cà phê, phương tiện giao thông công cộng, sân bay và nhà ga xe lửa là những nơi dễ xảy ra các cuộc tấn công Bluesnarfing nhất. Nguy cơ gia tăng khi người dùng sử dụng thiết bị đã lỗi thời, không cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất và tập trung tại các địa điểm du lịch trong mùa hè này.

Tin vui là, các thiết bị đời mới hơn thường được bảo vệ tốt hơn nhờ được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật. Dẫu vậy, để bảo vệ bản thân tốt nhất, người dùng được khuyến cáo nên tắt kết nối Bluetooth khi không sử dụng, đặc biệt tại ở những nơi công cộng.

Hãy tắt kết nối Bluetooth khi "ra khỏi vùng an toàn".

Ngoài Bluesnarfing, giới chuyên gia còn đưa ra cảnh báo về các hình thức tấn công khác như “bluebugging”, vốn cho phép kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát thiết bị, trong khi “bluejacking” sẽ gửi tin nhắn không mong muốn. Hơn nữa, người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra và xóa các thiết bị đã ghép nối mà họ không còn sử dụng.

Gần đây, Apple đã chú trọng đến việc cập nhật cho các thiết bị cũ hơn bằng cách tung các bản vá bảo mật cho các nền tảng cũ cho mục đích bảo mật, vì vậy người dùng nên áp dụng mọi bản cập nhật có sẵn. Nếu không sử dụng thiết bị không dây, hãy tắt Bluetooth để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, khi di chuyển ra khỏi vùng an toàn, người dùng cần cẩn trọng hơn với các kết nối Bluetooth của mình.