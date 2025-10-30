Thế giới ngỡ ngàng cách Trung Quốc tạo nhiên liệu từ nắng và không khí

Theo đó, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm ra giải pháp cho phép chiết xuất hydro từ không khí bằng năng lượng mặt trời mà không cần nguồn nước hay năng lượng bên ngoài. Theo Interesting Engineering, công nghệ này hứa hẹn sẽ giải quyết những phức tạp trong việc sản xuất hydro - một nguồn được coi là tương lai của năng lượng sạch.

Hướng đi mới của các nhà khoa học Trung Quốc giúp giải quyết các khó khăn trong việc sản xuất nhiên liệu hydro sạch.

Hiện nay, hydro có thể được sản xuất theo nhiều cách khác nhau, bao gồm hydro xanh được tạo ra từ quá trình điện phân nước bằng năng lượng tái tạo, cũng như hydro xanh lam được sản xuất từ khí tự nhiên với việc thu giữ carbon dioxide. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất là yêu cầu sử dụng nước chất lượng cao trong quá trình sản xuất.

Giờ đây, giáo sư Yin Huajie cùng nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát triển một sáng kiến giúp loại bỏ nhu cầu này. Được công bố trên tạp chí Advanced Materials, phát minh của họ sử dụng vật liệu carbon xốp đặc biệt để thu thập nước ngay cả trong điều kiện khô hạn. Nước thu được sẽ được làm bay hơi nhờ nhiệt mặt trời và sau đó được đưa vào máy điện phân để sản xuất hydro.

Kết quả thử nghiệm cho thấy công nghệ này có khả năng sản xuất hydro mạnh mẽ, với khả năng tạo ra khoảng 300 mL (tương đương 1,25 cốc) mỗi giờ ở độ ẩm 40%. Sản phẩm này không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nhiên liệu bền vững mà còn có thể thúc đẩy nhiều cải tiến công nghệ năng lượng mặt trời khác.

Khả năng sản xuất hydro của khám phá mới là rất ấn tượng.

Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm vật liệu hiệu quả hơn cho pin mặt trời và phát triển các phương pháp tương tự quang hợp để chuyển hóa ô nhiễm thành năng lượng. Việc đa dạng hóa nguồn năng lượng sạch và tái tạo sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng như than đá và dầu mỏ.

Theo các nhà khoa học, mỗi phần mười độ tăng của nhiệt độ trung bình toàn cầu đều có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến hành tinh. Công nghệ mới này của Giáo sư Huajie và nhóm nghiên cứu không chỉ mang lại hy vọng cho việc sản xuất hydro sạch mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững trên toàn cầu.