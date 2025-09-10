Nền tảng giúp thúc đẩy trí tuệ vật lý cho robot hình người

Analog Devices (ADI) đã hợp tác với Nvidia để ra mắt nền tảng Jetson Thor nhằm thúc đẩy sự phát triển của robot hình người và robot di động tự hành (AMR). Sự kết hợp này hứa hẹn giúp robot có khả năng lập luận, từ mô phỏng đến triển khai thực tế.

Sự hợp tác giúp thúc đẩy ngành công nghiệp robot hình người.

Được trang bị GPU Blackwell và nhiều tính năng cốt lõi, Jetson Thor cung cấp hiệu năng AI 2070 FP4 TFLOPS với cấu hình tiết kiệm năng lượng. Băng thông I/O tốc độ cao với 4 cổng Ethernet 25 GbE cho phép hợp nhất dữ liệu cảm biến đa phương thức theo thời gian thực. Điều này giúp Jetson Thor có thể vận hành các mô hình robot quy mô lớn, từ mô hình thị giác-ngôn ngữ đến thị giác-ngôn ngữ-hành động, giúp robot vượt qua giới hạn nhận thức và phát triển khả năng lập luận.

Với thế mạnh từ ADI trong việc đáp ứng yêu cầu của robot hình người về nhiều nút nhận thức, mỗi nút là một chuỗi tín hiệu và một cơ hội quản lý nguồn cần hoạt động với độ trễ thấp. Điều này hứa hẹn tạo ra các nội dung robot có độ chính xác vật lý cao nhất, cho phép các nhóm thử nghiệm với tốc độ mô phỏng và dễ dàng mở rộng sang hệ thống thực tế.

Được biết, ADI đang tiên phong trong việc phát triển các công nghệ cảm biến tiên tiến cho robot hình người, với mục tiêu nâng cao khả năng tương tác và nhận thức của robot. Các bộ điều khiển và trình điều khiển cho dòng điện, vị trí và mô-men xoắn, cùng với cảm biến từ tính đa vòng tiên tiến từ ADI giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả trong điều khiển chuyển động.

Các công nghệ hiện đại được triển khai giúp giảm thiểu độ trễ trong việc xử lý dữ liệu từ cảm biến.

Sự kết hợp của ADI với NVDIA giúp giảm thiểu độ trễ trong việc xử lý dữ liệu cảm biến. Các mô hình cảm biến chất lượng cao cho phép cải thiện khả năng chuyển giao chính sách từ mô phỏng sang thực tế. Hệ thống này cũng cho phép phân chia tải công việc dựa trên MIG, giúp tối ưu hóa hiệu suất cho các tác vụ như di chuyển, lập kế hoạch cầm nắm và nhận thức.

Tương lai của robot hình người và trí tuệ nhân tạo

Nhu cầu về robot hình người đang gia tăng trong các lĩnh vực như hậu cần, nông nghiệp và phẫu thuật. Tại Việt Nam, sự chuyển mình trong lĩnh vực sản xuất thông minh đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành xe điện. Sự kết hợp này giúp Việt Nam có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất thông minh và bền vững tại Đông Nam Á, tạo điều kiện cho các nhà máy trong nước tham gia vào chuỗi sản xuất linh kiện thế hệ mới.

Điều này giúp đáp ứng nhu cầu tự động hóa trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao.

Hợp tác của ADI và NVIDIA hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của robot công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tự động hóa trong các lĩnh vực như ô tô và nông nghiệp công nghệ cao. Thị trường xe điện tại Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, và việc tích hợp robot ứng dụng AI vào dây chuyền sản xuất sẽ giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe trong ngành.