Những yếu tố quan trọng giúp chọn máy lọc nước tốt nhất

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Lựa chọn một máy lọc nước lý tưởng có lẽ là một trong những mối quan tâm lớn nhất của nhiều người hiện nay.

Ai cũng muốn uống nước chất lượng tốt để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường nước có thể gây tử vong. Ngoài việc đun sôi nước, sử dụng máy lọc nước là cách tốt nhất để đảm bảo rằng chúng ta uống nước an toàn, nhưng làm thế nào để chọn một máy lọc nước phù hợp nhất? Tất cả phụ thuộc vào chất lượng nước hiện có trong ngôi nhà. Chỉ sau khi kiểm tra nguồn nước, người dùng mới nên nghĩ đến việc mua máy lọc nước.

Quyết định chọn máy lọc nước không nên chỉ dừng lại ở việc kiểm tra nước. Ngoài ra còn có nhiều thứ khác cần xem xét trước khi người dùng nghĩ đến việc mua một máy lọc nước. Nó cũng bao gồm các yếu tố phụ như số lượng thành viên gia đình, lượng nước sử dụng hàng ngày, dung tích bình chứa máy lọc nước, giá bán,...

Trên thị trường có rất nhiều loại máy lọc nước khác nhau và công việc lựa chọn loại máy sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, đặc biệt khi người dùng có thể đơn giản hóa quá trình này bằng cách thực hiện theo các bước được đề cập dưới đây.

Kiểm tra chất lượng nước

Tất nhiên, điều đầu tiên cần phải xem xét là chất lượng nước có sẵn trong khu vực sinh sống. Nếu nước có chứa lượng TDS cao (đồng hồ đo TDS sẽ có ích để xme xét thông tin này), kim loại nặng, độ mặn,… thì hãy sử dụng máy lọc nước RO. Máy lọc RO có màng lọc thẩm thấu giúp loại bỏ tất cả các tạp chất. Nếu không, người dùng có thể chọn máy lọc với công nghệ UF loại bỏ các hạt và các tạp chất tương tự khác.

Lưu ý: TDS (Total Dissolved Solids) là chỉ số thể hiện tổng chất rắn hòa tan tồn tại trong một thể tích nước nhất định.

Trong khi kiểm tra chất lượng của nước, việc kiểm tra xem nước có bị ô nhiễm hay không cũng rất quan trọng. Các bệnh lây truyền qua đường nước rõ ràng là bắt nguồn từ sự ô nhiễm của nước. Sự hiện diện của vi khuẩn mang bệnh có thể gây tử vong cho sức khỏe con người. Nếu nước có chứa vi khuẩn, virus hoặc các vi sinh vật khác thì người dùng nên chọn máy lọc nước RO + UV. Màng RO giúp loại bỏ các tạp chất. Mặt khác, khi nước đi qua buồng UV, nó sẽ tiêu diệt gần như tất cả các vi sinh vật có trong nước. Do đó, máy lọc RO + UV làm cho nước hoàn toàn an toàn để uống.

Kiểm tra các bộ lọc cần thiết

Có một số bộ lọc khác rất cần thiết khi nói đến máy lọc nước. Bộ lọc cặn trước, bộ lọc carbon trước và bộ lọc carbon sau là những thứ cần thiết phải có ở một chiếc máy lọc tốt. Trong khi bộ lọc cặn trước loại bỏ các hạt bụi khỏi nước, bộ lọc carbon trước sẽ hấp thụ các tạp chất hữu cơ và mùi. Mặt khác, bộ lọc sau carbon đảm bảo làm tăng hương vị của nước. Vì vậy những thứ này cần có trong máy lọc nước nếu nước có vị hoặc có mùi khó chịu.

Thiết kế và chất lượng bộ lọc

Người dùng cũng phải chọn một máy lọc nước sau khi xem xét thiết kế và cấu tạo của máy lọc nước. Đó là một trong những yếu tố chính mà mọi người cần phải chắc chắn khi chọn một máy lọc nước. Cấu tạo mạnh mẽ của bộ lọc đảm bảo độ bền tối đa cho sản phẩm. Người dùng phải xem liệu nó có được làm bằng nhựa bền và chống xước hay không. Quan trọng nhất, người dùng nên đảm bảo rằng vật liệu nhựa an toàn được sử dụng bởi nếu không nó có thể tăng độc tính của nước. Chỉ khi máy lọc nước được làm từ nhựa an toàn mới đảm bảo an toàn khi sử dụng, do đó người dùng cần quan tâm đến điều này.

Đánh giá khả năng chứa nước

Đó cũng là một trong những yếu tố chính mà người dùng cần chắc chắn trước khi lựa chọn máy lọc nước. Người dùng nên có một ý tưởng sơ bộ là sẽ cần bao nhiêu lít nước để đáp ứng các yêu cầu hàng ngày của gia đình. Nếu công suất của máy lọc phục vụ được yêu cầu của mình thì đó chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mọi người.

Kiểm tra chứng nhận

Chỉ mua những thương hiệu đã có chứng nhận phù hợp. Các chứng nhận NSF, WQA, ISI và CE giúp người dùng đặt niềm tin vào sản phẩm. Hơn hết, những chứng nhận này cũng đảm bảo cho người dùng về tính xác thực của thương hiệu.

Quan tâm chi phí bảo trì và dịch vụ sau bán hàng

Hai tiêu chí này cũng cần được quan tâm trong khi lựa chọn máy lọc nước. Máy lọc nước chỉ là một cỗ máy và thỉnh thoảng có thể tạo ra sự cố. Nếu dịch vụ sau bán hàng từ công ty không tốt, nó có thể tạo ra vô số vấn đề cho chúng ta. Vì vậy, sẽ luôn là khôn ngoan khi chọn máy lọc từ một công ty có chất lượng tốt hơn trong việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Hơn nữa, người dùng cũng phải đảm bảo rằng máy lọc không yêu cầu chi phí bảo trì cao. Chi phí bảo trì có thể thay đổi tùy theo công nghệ được áp dụng trong quá trình thanh lọc.

Tham khảo đánh giá về sản phẩm

Người dùng phải tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định mua. Xem qua các đánh giá sản phẩm trên các trang web khác nhau. Người dùng cũng có thể kiểm tra đánh giá của khách hàng về sản phẩm trực tuyến để hiểu được trải nghiệm của họ đối với sản phẩm. Tìm hiểu về thời gian bảo hành và các dịch vụ lắp đặt. Những điều đó sẽ giúp người dùng quyết định xem liệu máy lọc có xứng đáng với số tiền mình chi trả hay không.

Giá thành

Cuối cùng, người dùng cũng cần kiểm tra ngân sách của mình. Mọi người đều có những hạn chế về ngân sách của riêng mình, vì vậy họ cần phải xem giá của sản phẩm có phù hợp với túi tiền của mình hay không. Người dùng cũng phải hiểu liệu mình có khả năng chi trả thêm một phần ngân sách nếu cần thiết hay không. Nếu nó phù hợp với túi tiền của mình, hãy mua nó.

Nhận xét chung

Không quá khó để chọn một chiếc máy lọc nước, nhưng người dùng cũng cần thực hiện một số nghiên cứu để hiểu các yêu cầu của mình trước khi mua máy lọc nước. Hãy chọn loại đáp ứng mọi nhu cầu của mình để đảm bảo luôn uống nước tốt.

