Tốc độ ảnh hưởng đến phạm vi di chuyển của xe điện ra sao

Phạm vi di chuyển của xe điện chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm dung lượng pin, nhiệt độ môi trường, kích thước và loại lốp, hiệu suất khí động học, độ cao, trọng lượng của hành khách và hàng hóa, cũng như kích thước bánh xe. Nhưng tốc độ di chuyển cũng góp phần vào việc kéo dài hay thu hẹp phạm vi di chuyển của xe.

Nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến phạm vi di chuyển của xe điện.

Khi xe di chuyển ở tốc độ cao, năng lượng tiêu thụ sẽ tăng lên. Việc tăng tốc từ trạng thái dừng cần một lượng năng lượng đáng kể, bất kể là xăng hay điện. Lực cản của gió gia tăng ở tốc độ cao dẫn đến việc xe cần nhiều năng lượng hơn để duy trì tốc độ. Do đó, khi tốc độ tăng, phạm vi di chuyển của xe điện sẽ giảm.

Để đạt được kỷ lục về phạm vi di chuyển cần có công suất pin tối đa, điều kiện đường lý tưởng và tốc độ ổn định. Gần đây, tạp chí Car and Driver đã thực hiện một bài kiểm tra phạm vi di chuyển với 3 mẫu xe, trong đó có 2 xe điện: Lucid Air và Kia EV9, cùng với Subaru Forester để so sánh. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt về phạm vi di chuyển giữa các tốc độ di chuyển khác nhau.

Và tốc độ là yếu tố rất lớn gây tiêu hao năng lượng của xe.

Ở tốc độ 60 km/h, Lucid Air có phạm vi di chuyển 780 km. Tuy nhiên, khi tăng tốc lên 90 km/h, phạm vi di chuyển giảm xuống còn 608 km, mất hơn 170 km. Tại tốc độ 120 km/h, phạm vi di chuyển tiếp tục giảm thêm 23%, chỉ còn 470 km. Khi đạt tốc độ 150 km/h, phạm vi di chuyển giảm xuống còn 355 km, tức là chỉ còn chưa đến một nửa so với phạm vi di chuyển ban đầu.

Kết quả từ bài kiểm tra này cho thấy rằng, nếu muốn di chuyển nhanh, người lái xe sẽ phải chấp nhận việc tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, điều này dẫn đến giảm đáng kể phạm vi di chuyển của xe điện.