AI sẽ không bao giờ thay thế được trí tưởng tượng của con người?

AI đã thâm nhập sâu vào quy trình làm việc hằng ngày của các lãnh đạo marketing, với gần như toàn bộ CMO (Chief Marketing Officer - Giám đốc Tiếp thị) đang ứng dụng AI trong quy trình làm việc cá nhân, trong khi hơn 30% sử dụng AI mỗi ngày, Dentsu Creative cho biết trong báo cáo CMO toàn cầu thường niên.

Khi thế giới được vận hành bởi thuật toán và AI thì yếu tố con người trở nên giá trị hơn bao giờ hết.

Báo cáo này cho thấy, trí tuệ nhân tạo không còn là công nghệ “mới nổi”, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong marketing thường ngày. Chính trong bối cảnh đó, giá trị cốt lõi của con người - như tính sáng tạo, sự thấu cảm và khả năng thích nghi với các nền văn hóa khác nhau trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Dù tích cực ứng dụng AI để mở rộng quy mô nội dung, cá nhân hóa trải nghiệm và gia tăng hiệu quả vận hành, các CMO vẫn nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của con người trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Cụ thể, có đến 87% CMO đồng thuận, chiến lược hiện đại đòi hỏi nhiều hơn sự sáng tạo, sự thấu cảm và tính nhân văn. Đặc biệt, 78% cho rằng, Gen AI (AI Tạo sinh) sẽ không bao giờ thay thế được trí tưởng tượng của con người.

Trong kỷ nguyên được vận hành bởi thuật toán, một thế giới nơi phần lớn những gì chúng ta nhìn thấy và lựa chọn để mua sắm đều do thuật toán và AI chi phối, các CMO vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa tính phù hợp và khả năng bứt phá.

71% CMO đồng tình: “Nếu tôi không thắng được thuật toán, thương hiệu của tôi sẽ bị lãng quên”. Tuy nhiên, 79% cũng cho rằng việc tận dụng thuật toán quá mức đang khiến nhiều chiến dịch thiếu vắng sự khác biệt.

Đặc biệt, 90% CMO tin nội dung trên mạng xã hội và từ influencers (người có sức ảnh hưởng) tạo ra nhiều tương tác hơn so với quảng cáo truyền thống. Hơn nữa, 91% CMO đồng thuận, các thương hiệu ngày nay được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa các nhà sáng tạo nội dung, các nền tảng và những người kiến tạo văn hóa.