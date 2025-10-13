Người Hà Nội có thêm 2 lựa chọn gọi xe công nghệ để di chuyển

Theo Rakuten Insight, phần lớn người dùng Việt Nam đang duy trì thói quen sử dụng xe công nghệ, với 77% khách hàng đặt ô tô hoặc xe máy ít nhất 3 lần mỗi tháng. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM, chiếm tỉ lệ lớn người dùng đặt xe di chuyển.

Các dịch vụ đặt xe công nghệ đang mở rộng thêm nhiều dịch vụ và địa bàn.

Trong bối cảnh đó, ngay sau TP.HCM, nền tảng đặt xe công nghệ Lalamove vừa tiếp tục mở rộng dịch vụ di chuyển tại Thủ đô Hà Nội. Hiện, Lalamove cung cấp các lựa chọn đặt xe bao gồm xe máy, xe tay ga, xe ô tô 4 chỗ và 7 chỗ.

Trước khi tham gia thị trường gọi xe chở người ở Việt Nam, Lalamove đã triển khai dịch vụ này tại Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia. Vào tháng 5, Lalamove đã chính thức gia nhập thị trường gọi xe tại TP.HCM.

Vừa qua, Grab cũng đã thử nghiệm dịch vụ GrabCar Xe điện tại Hà Nội. Dịch vụ bao gồm xe thuần điện và xe hybrid. Đây là một bước tiến quan trọng của Grab để góp phần thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực vào lộ trình net-zero.

Người dùng tại Hà Nội có thể tùy chọn dịch vụ GrabCar Xe điện trong danh mục GrabCar, và sẽ được hệ thống sắp xếp xe thuần điện hoặc xe hybrid đến đón.