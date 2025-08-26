Những thay đổi lớn sẽ có trên iPhone trong ba năm tới

Chu kỳ ra mắt iPhone của Apple đã trở thành một truyền thống quen thuộc kể từ khi iPhone 3G ra mắt. Mặc dù một số thế hệ gần đây, như iPhone 16, có thiết kế tương tự như iPhone 12, nhưng theo bản tin Power On của Bloomberg, Apple dự kiến sẽ mang đến những đột phá trong thiết kế iPhone trong ba năm tới.

iPhone 17 Air sẽ đặt nền móng cho nhiều thế hệ iPhone tiếp theo.

Mỗi thế hệ iPhone sẽ tiếp tục có những mẫu máy tương tự như trước đây, nhưng sẽ có ít nhất một mẫu máy mỗi năm với sự khác biệt đáng kể. Đầu tiên là iPhone 17 Air, mẫu máy đầu tiên sử dụng thiết kế camera mới, hứa hẹn sẽ là sản phẩm mỏng nhất và nhẹ nhất. Tuy nhiên, độ mỏng này có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin, và máy có thể được trang bị modem C1 của Apple. iPhone 17 Air sẽ nằm trong phân khúc tiêu chuẩn, dự kiến sử dụng bộ xử lý A19 và cổng USB-C với tốc độ chậm hơn.

Tiếp theo là iPhone Fold, sản phẩm đã được đồn đoán từ lâu, dự kiến ra mắt vào năm 2026 cùng với dòng iPhone 18. iPhone Fold có thể sẽ có thiết kế tương tự như Samsung Galaxy Fold, với màn hình ngoài và màn hình trong lớn hơn. Mặc dù trông giống như một chiếc iPad mini có thể gập lại, thiết bị này vẫn giữ nhiều nét thiết kế của iPhone. Đặc biệt, Touch ID sẽ trở lại để đáp ứng nhu cầu xác thực của người dùng ở bất kỳ hướng nào.

iPhone Fold sẽ cần Touch ID cho một số tùy chọn sử dụng.

Cuối cùng, iPhone 20 dự kiến ra mắt vào năm 2027, có thể sẽ là phiên bản kỷ niệm tương tự như iPhone X. Đáng chú ý, Apple có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19, và hiện vẫn chưa rõ sản phẩm này sẽ được gọi là iPhone 20 hay iPhone XX. Thông tin về thiết bị kỷ niệm này vẫn còn hạn chế, nhưng có tin đồn rằng nó sẽ có các cạnh cong kết hợp với chất liệu Liquid Glass, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể sau nhiều năm sử dụng thiết kế cạnh phẳng từ iPhone 12.

Mặc dù những mẫu máy phổ biến hơn vào năm 2027 có thể không có nhiều thay đổi, việc Apple ra mắt ít nhất một mẫu máy mới mỗi năm sẽ giúp thúc đẩy doanh số và xua tan những lo ngại về sự thiếu đổi mới. Những thiết bị này sẽ được hưởng lợi từ nỗ lực của Apple trong việc cải tiến hệ điều hành và phát triển trí tuệ nhân tạo. Mặc dù các nâng cấp này vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng chúng đang đặt nền móng cho một thập kỷ phát triển tiếp theo của Apple và hàng tỷ chiếc iPhone trong tương lai.