Kết năm 2025, một nhà mạng hoàn thành lắp 30.000 trạm 5G tại Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ. Dự kiến đến 31/12/2025, tổng số trạm 5G Viettel lũy kế toàn mạng sẽ đạt 30.000 trạm, phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc.

Con số "khủng" nói trên vượt cả tổng số trạm 5G mà hai nhà mạng khác cũng đang triển khai mạng 5G tại Việt Nam là VinaPhone và MobiFone. Bởi mục tiêu Việt Nam có thêm 55.000 trạm 5G trong năm 2025, trong khi riêng Viettel đang thực chiếm gần một nửa con số mục tiêu.

Trước đó, tính đến hết quý III/2025, Viettel đang dẫn đầu với hơn 10 triệu người dùng 5G, theo sau là VNPT với hơn 4 triệu và MobiFone với khoảng 2,5 triệu. Với việc vùng phủ phủ sóng mạng 5G ngày càng được mở rộng cùng với các thiết bị hỗ trợ mạng 5G ngày càng phổ biến, lượng thuê bao 5G trong năm 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Nói thêm về chiến lược phát triển mạng 5G, ngày 19/2/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 88/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hạ tầng mạng 5G toàn quốc nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm phát sóng 5G được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 19/2 đến hết ngày 31/12/2025.

Đây là chính sách đặc biệt, nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Sau khi cán các cột mốc quan trọng như trên, từ nay đến hết tháng 12/2025, Tập đoàn Viettel tiếp tục hướng đến mục tiêu vượt cam kết, lắp đặt mới 23.500 trạm, gấp gần 4 lần số trạm lắp đặt trong năm 2024.

Với số lượng triển khai mới, Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với luỹ kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

Không chỉ đạt vùng phủ lớn, mạng 5G Viettel có lợi thế vượt trội về công nghệ hiện đại. Viettel là doanh nghiệp duy nhất triển khai mạng 5G SA (Standalone – độc lập) là mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ các thành phần mạng lõi đến thiết bị phát sóng vô tuyến đều thuộc thế hệ mạng 5G, có thể đạt tốc độ lên đến 10Gbps. Trong điều kiện sử dụng thực tế, tốc độ 5G cao hơn 4G từ 15 - 20 lần.

Một số ứng dụng “độc quyền” của 5G SA bao gồm: Cắt lát mạng (Network Slicing) cho phép cấu hình mạng riêng cho từng nhóm khách hàng theo nhu cầu, khách hàng cần độ trễ siêu thấp, các mạng riêng với khả năng bảo mật cao phục vụ an ninh, quốc phòng; Y tế từ xa tận dụng độ trễ cực thấp <1ms và độ tin cậy cao (99,9999%); Thành phố thông minh và nhà máy thông minh kết nối hàng triệu thiết bị IoT trong một km² để vận hành các thiết bị cảm biến, theo dõi thời gian thực và tự động hoá.

Viettel cũng đã đưa hệ sinh thái 5G tự nghiên cứu và sản xuất tích hợp vào hạ tầng chung trên toàn quốc với quy mô lớn, bao gồm trạm phát sóng 5G gNodeB, hệ thống mạng lõi 5GC và hệ thống tính cước vOCS 4.0. Điều này vừa góp phần đưa tổng số trạm 5G vượt mức cam kết đề ra, vừa khẳng định được năng lực công nghệ cao mà Viettel đã đầu tư nghiên cứu trong suốt nhiều năm qua.