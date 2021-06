Những sai lầm khi sử dụng điều hòa gây tốn điện trong ngày hè

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Không phải ai cũng biết cách sử dụng máy lạnh đúng cách. Hãy tìm hiểu 7 sai lầm khi sử dụng điều hòa khiến người dùng tốn thêm tiền điện.

Kích thước điều hòa quá lớn so với diện tích căn phòng

Nhiều người nghĩ rằng điều hòa càng lớn thì càng lạnh nhanh. Tuy nhiên, một chiếc máy lạnh quá lớn so với diện tích của căn phòng sẽ không thể phân bổ nhiệt đều khắp phòng hoặc giảm độ ẩm. Người dùng nên chọn máy lạnh có kích thước và công suất làm lạnh phù hợp với diện tích của căn phòng. Điều này vừa tiết kiệm điện hàng tháng, vừa giúp căn phòng trở nên mát mẻ, sang trọng và tinh tế hơn.

Thường xuyên đóng cửa khi sử dụng máy lạnh

Không khí trong phòng kín độc hại gấp 2-5 lần ngoài trời, vì vậy người dùng nên chọn những loại điều hòa có chức năng lọc khí, diệt khuẩn để không khí trong phòng luôn trong lành. Ngoài ra, cứ sau 15 - 30 phút, người dùng nên mở cửa phòng một lần trong vài giây để căn phòng được “thở”, trao đổi không khí với bên ngoài. Người dùng có thể trang bị thêm quạt thông gió trong phòng, để không khí ngoài trời vào phòng, giúp không khí trong nhà dễ chịu hơn.

Lắp đặt sai vị trí

Vị trí của máy điều hòa không khí cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả năng lượng của nó. Nhiều nhà lắp điều hòa trên bức tường nóng nhất trong phòng. Họ cho rằng làm như vậy căn phòng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, tuy nhiên máy phải làm việc nhiều hơn để làm mát bức tường quá nhiệt trước rồi mới đến không khí trong phòng.

Do đó, người dùng nên lắp điều hòa ở những góc râm mát để nhiệt độ trong phòng giảm nhanh rồi từ từ làm lạnh các bức tường xung quanh, như vậy nhiệt độ trong phòng sẽ mát nhanh, mát lâu hơn. Ngoài ra khu vực đặt điều hòa không nên bị cây bụi hay các đồ đạc khác che chắn. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng máy điều hòa không khí được đặt cách xa đèn chiếu sáng và các thiết bị sinh nhiệt khác.

Bật máy lạnh 24/7

Ngày nắng nóng khiến nhiều gia đình bật điều hòa liên tục trong ngày. Tuy nhiên, điều này không chỉ gây lãng phí điện mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe khi ở trong phòng kín. Người dùng chỉ nên ngồi trong phòng điều hòa không quá 2 giờ.

Khi ra khỏi phòng, hãy mở toang cửa và đứng ở cửa trong vài phút để cơ thể thích nghi với không khí mới. Mọi người không nên để máy lạnh qua đêm mà nên sử dụng chế độ ngủ để hẹn giờ tắt máy lạnh. Cơ thể có thể chịu đựng nhiệt độ cao hơn khi ngủ hơn là thức, và nếu ngủ với điều hòa, người dùng cần lưu ý là càng ngủ về đêm, cơ thể càng ít vận động, họ sẽ dễ bị cảm lạnh, vì vậy cần điều chỉnh điều hòa để tăng nhiệt độ vào ban đêm.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp khiến chúng ta dễ bị cảm lạnh do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài quá cao. Đặc biệt, người già và trẻ em sức đề kháng yếu rất dễ đau đầu, viêm họng, ngạt mũi nên thông thường, nhiệt độ điều hòa khoảng 25 độ C là tốt nhất.

Người dùng cũng cần lưu ý tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Không bước vào phòng điều hòa ngay khi vừa đi nắng về hoặc đổ nhiều mồ hôi khi tập thể dục. Trước khi ra khỏi phòng, người dùng nên đứng ở cửa mở rộng trong vài phút để cơ thể thích nghi với không khí nóng bên ngoài. Tuy nhiên, cũng cố gắng tránh ra vào liên tục để hạn chế cơ thể bị quấy rầy do phải thường xuyên điều chỉnh để thích nghi với nhiệt độ.

Không sử dụng quạt

Nhiều người nghĩ rằng điều hòa thay thế quạt truyền thống. Trên thực tế, quạt sẽ giúp vận hành máy điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách luân chuyển không khí quanh phòng, điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí hóa đơn mà còn giảm hao mòn thiết bị. Hơn nữa, quạt tạo ra một “luồng gió lạnh” nhân tạo giúp mọi người thoải mái.

Tắt điều hòa khi phòng đủ lạnh

Nhiều người tắt điều hòa ngay khi phòng đủ mát và bật lại khi trời nóng để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng điều này lại gây ra tác dụng ngược đối với máy lạnh Inverter. Máy lạnh cần tiêu tốn nhiều điện năng khi khởi động. Do đó, thay vì bật lên 16 độ C rồi tắt ngay sau vài phút, mọi người nên để máy ổn định ở 25 độ C trong thời gian dài.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-sai-lam-khi-su-dung-dieu-hoa-gay-ton-dien-trong-ngay-he-5020215611582794...