Trong khi một số người lo ngại rằng AI có thể vượt qua khả năng của con người, nhiều người khác lại tin rằng nó sẽ đồng hành với chúng ta. Một ví dụ như CEO Sam Altman của OpenAI cho rằng AI sẽ định hình lại cách chúng ta tương tác với thế giới trong tương lai.

Bản năng làm mẹ sẽ giúp AI muốn chăm sóc và bảo vệ nhân loại.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng lạc quan về tương lai của AI. Tiêu biểu là, một trong những người được coi là “bố già AI” Geoffrey Hinton đã cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát, AI có thể trở thành mối đe dọa cho nhân loại. Ông cho rằng, để ngăn chặn AI quyết định tiêu diệt con người, chúng ta cần tạo ra lý do để nó muốn bảo vệ chúng ta. Một trong những giải pháp mà Hinton đề xuất là xây dựng “bản năng làm mẹ” cho AI, giúp nó có mong muốn chăm sóc và bảo vệ nhân loại.

Hinton cũng nhấn mạnh rằng các hệ thống AI có thể nhanh chóng phát triển 2 mục tiêu phụ: duy trì sự sống và kiểm soát. Mặc dù một số thí nghiệm đã chỉ ra rằng AI có thể tấn công con người khi cảm thấy bị đe dọa, điều này không có nghĩa là AI chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hiểm trong tương lai. Tuy nhiên, Hinton cảnh báo rằng có từ 10 đến 20% khả năng AI có thể xóa sổ loài người nếu không được kiểm soát.

Geoffrey Hinton được xem là cha đẻ của AI.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là tìm ra cách khiến AI quan tâm đến con người và muốn bảo vệ chúng ta. Hinton thừa nhận rằng ông không chắc chắn về cách thực hiện điều này, nhưng nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề quan trọng mà các nhà nghiên cứu AI cần xem xét. Trong khi đó, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI là Fei-Fei Li cho rằng chúng ta nên tập trung vào việc phát triển AI lấy con người làm trung tâm, sẵn sàng bảo vệ phẩm giá và quyền tự quyết của con người.

Rõ ràng, tương lai của AI vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng việc thảo luận và nghiên cứu về cách kiểm soát và định hướng phát triển AI là điều cần thiết để đảm bảo rằng nó phục vụ cho lợi ích của nhân loại.