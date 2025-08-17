Đây có thể là lý do người ngoài hành tinh sống được mà không cần nước

Trong nhiều thập kỷ, cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh luôn tuân theo một nguyên tắc vàng là "đi theo dòng nước". Tuy nhiên, một nghiên cứu đột phá từ các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa được công bố đang thách thức nền tảng này, cho rằng sự sống có thể tồn tại ở những nơi không có nước.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí uy tín Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, sự sống có thể nảy mầm trong một môi trường hoàn toàn khác với các "chất lỏng ion", ngay trên bề mặt của những hành tinh đá nóng bỏng mà chúng ta từng cho là vô vọng.

Sự sống ngoài hành tinh không cần nước vẫn có thể tồn tại.

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi nhà khoa học Rachana Agrawal, lập luận rằng điều kiện tiên quyết cho sự sống không nhất thiết phải là nước, mà là một môi trường lỏng bất kỳ nơi các quá trình trao đổi chất có thể diễn ra.

Họ đã tập trung vào "chất lỏng ion" – một loại chất lỏng giống như muối nóng chảy, có khả năng duy trì trạng thái lỏng ổn định ở nhiệt độ cực cao và áp suất cực thấp. Đây chính là điều kiện khắc nghiệt thường thấy trên các hành tinh đá gần ngôi sao chủ của chúng.

Ý tưởng này nảy sinh một cách bất ngờ khi các nhà khoa học đang nghiên cứu bầu khí quyển chứa đầy axit sulfuric của Sao Kim. Họ nhận thấy sau các thí nghiệm, luôn còn lại một "lớp chất lỏng cứng đầu". Điều này đã thôi thúc họ thực hiện một "bước nhảy vọt trong trí tưởng tượng".

Trong phòng thí nghiệm, họ đã tái tạo điều kiện trên các hành tinh đá bằng cách trộn các hợp chất hữu cơ (vốn có trên tiểu hành tinh) với axit sulfuric (sản phẩm từ núi lửa) trên đá bazan. Kết quả thật đáng kinh ngạc chất lỏng ion đã hình thành và duy trì sự ổn định ở nhiệt độ lên tới 180 độ C. Điều này chứng tỏ dung môi cho sự sống này hoàn toàn có thể hình thành một cách tự nhiên trong vũ trụ. Phát hiện này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tìm kiếm sự sống. "Vùng có thể ở được" sẽ không còn bị giới hạn trong một dải hẹp nơi nước lỏng có thể tồn tại. Vô số ngoại hành tinh từng bị loại bỏ vì quá nóng giờ đây có thể trở thành những ứng cử viên tiềm năng.

Đồng tác giả nghiên cứu, nhà vật lý thiên văn Sara Seager, mô tả những "túi" chất lỏng ion này có thể là những "ốc đảo nhỏ cho các dạng sống đơn giản" tồn tại hàng thiên niên kỷ. Bà hào hứng cho biết: "Chúng tôi vừa mở ra một chiếc hộp Pandora của những nghiên cứu mới".

Nghiên cứu của MIT là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự sống trong vũ trụ có thể tồn tại dưới những hình thức mà chúng ta chưa từng tưởng tượng, và việc đặt câu hỏi với những giả định cơ bản nhất chính là chìa khóa cho những khám phá vĩ đại.