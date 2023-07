Những lý do nên chọn MacBook thay vì laptop từ các thương hiệu khác

Theo MakeUseOf, MacBook là cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực máy tính xách tay, sản phẩm của Apple đã khẳng định được vị thế và mức độ phổ biến của mình trong nhiều năm qua.

Nhưng tại sao chúng lại phổ biến đến vậy? Và quan trọng hơn, tại sao chúng tốt hơn những dòng laptop chạy Windows? Bài viết sẽ điểm qua một số lý do vì sao MacBook tốt hơn mọi đối thủ cạnh tranh, vượt trội tất cả từ độ bền, độ khả dụng và hơn thế nữa.

Thiết kế

Vẻ ngoài của MacBook tuy đơn giản nhưng rất sang trọng. Máy tính xách tay của Apple dễ dàng gây thiện cảm với người nhìn nhờ thiết kế bóng bẩy đẹp mắt và phong cách thời thượng. Thiết kế này cũng đã được nhiều thương hiệu khác cố gắng sao chép, nhưng đa phần không thể có được thành công như phiên bản gốc.

Bên cạnh đó, khi sử dụng MacBook, mọi người xung quanh mặc định sẽ nhìn nhận bạn là một người sáng tạo, sành điệu và thành công trong công việc. Tất nhiên, bạn vẫn có thể đạt được tất cả những điều đó với bất kỳ thương hiệu máy tính xách tay nào. Nhưng không thể phủ nhận rằng MacBook cung cấp một khả năng “flexing” mà các dòng laptop khác không thể làm được.

Dễ tìm mua

Có hai lý do vì sao MacBook dễ mua hơn các máy tính xách tay Windows hoặc Linux khác.

Thứ nhất, chúng chỉ có hai dòng sản phẩm là MacBook Air và MacBook Pro. Điều này sẽ giúp việc lựa chọn MacBook phù hợp với nhu cầu trở nên dễ dàng hơn. So sánh điều này với các thương hiệu khác, chẳng hạn như HP, bạn sẽ phải đứng trước rất nhiều sản phẩm giống nhau để lựa chọn, không chỉ vậy, tên gọi của chúng cũng khó nhớ hơn.

Thứ hai, hệ thống cửa hàng trực tuyến của Apple được tổ chức tốt và dễ tìm kiếm, đồng thời các địa điểm bán lẻ của công ty nằm trải dài trên khắp toàn cầu và lực lượng tư vấn viên luôn túc trực để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

Tuổi thọ cao và giữ giá trị lâu dài

Một trong những điều đáng mua nhất của MacBook là tuổi thọ và khả năng duy trì giá trị của chúng. Mặc dù nhiều dòng laptop có thể tồn tại trong vài năm (hoặc hơn), nhưng MacBook là máy tính xách tay duy nhất vẫn giữ được phong cách sau thời gian dài và có mức giá tốt trên thị trường đồ cũ.

Một chiếc MacBook với ba năm tuổi có giá khoảng 50% so với giá gốc, nhưng một máy tính Windows cùng lứa tuổi, có lẽ phải rất may mắn để bán lại được với số tiền 25% so với giá ban đầu.

Apple cũng là một trong những công ty đi đầu về việc hỗ trợ các thiết bị cũ lâu dài thông qua các bản cập nhật phần mềm mới. Điều này không chỉ giúp người dùng an toàn trước các mối đe dọa bảo mật mà còn có thêm những tính năng mới trên thiết bị cũ.

Chất lượng và độ bền

Apple không chỉ trang bị cho MacBook những phần cứng cao cấp, mà còn có chất lượng cao và độ bền cao. Nếu được chăm sóc thường xuyên, mức độ sử dụng không quá tải trong thời gian dài, máy Mac có thể dễ dàng kéo dài tuổi thọ trên 6 năm.

Đồng thời, thiết kế nguyên khối bằng nhôm cũng giúp MacBook cứng cáp và có khả năng chống mài mòn cao hơn.

Hệ điều hành và ứng dụng

Điểm sáng tiếp theo của MacBook là hệ điều hành. Thiết bị này đi kèm với macOS, một hệ điều hành có độ ổn định cao và thân thiện với người dùng, được xây dựng riêng cho các máy tính của Apple. Mặc dù nhận thức chung là macOS không mấy thân thiện với người dùng, nhưng những người dùng máy tính lần đầu thực sự thấy sử dụng macOS dễ dàng hơn so với Windows.

Hơn nữa, máy tính xách tay này đi kèm với nhiều ứng dụng Mac cài sẵn được thiết kế để hoạt động tốt với tất cả các thiết bị Apple khác. App Store cũng có nhiều ứng dụng chất lượng cao hơn, hoàn hảo cho công việc, sự sáng tạo và giải trí.

Magic Trackpad

Magic Trackpad là một trong những tính năng tốt nhất của MacBook. Bàn di chuột này cung cấp trải nghiệm mượt mà, cực nhạy bén không giống bất kỳ máy tính xách tay nào khác trên thị trường.

Nguyên nhân chính đến từ việc nó được xây dựng dựa trên phản hồi xúc giác, thay vì sử dụng các nút bấm vật lý bên dưới bề mặt, bàn di chuột này sử dụng nam châm và động cơ để ghi lại các thao tác nhấn chuột.

Ngoài ra, Magic Trackpad có rất nhiều cử chỉ đi kèm giúp việc điều khiển máy Mac của bạn trở nên cực kỳ thuận tiện. Không chỉ vậy, kích thước của nó cũng khá lớn, mang lại trải nghiệm thoải mái hơn so với touchpad truyền thống trên laptop Windows.

Trải nghiệm

Một lý do khác khiến MacBook tốt hơn so với các laptop Windows là những trải nghiệm về âm thanh, video và bàn phím. Ví dụ:

- Màn hình Retina trên máy Mac có mật độ điểm ảnh cao hơn hầu hết màn hình laptop phổ thông khác, giúp mọi thứ hiển thị sắc nét hơn. Chỉ những dòng sản phẩm Windows rất cao cấp mới có chất lượng hiển thị tương đương.

- Bàn phím sử dụng phím scissor-switch nên hành trình phím và khoảng cách giữa các phím mang lại trải nghiệm gõ thoải mái hơn.

- Loa của MacBook cũng vượt trội so hơn hẳn với đối thủ và âm thanh tốt hơn nhiều so với hầu hết các laptop Windows cùng phân khúc.

Hệ sinh thái Apple

Hệ sinh thái Apple được tạo thành từ tất cả phần cứng và phần mềm mà Apple thiết kế và cung cấp. Hầu như tất cả các thiết bị, ứng dụng và hệ điều hành của công ty đều là một phần của hệ sinh thái, gồm iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac, iCloud, Apple Music, …

Vì vậy, khi nói về hệ sinh thái Apple, chính là nói đến việc tất cả các sản phẩm này hoạt động cùng nhau vô cùng tốt. Chẳng hạn, bạn có thể bắt đầu một tác vụ (chẳng hạn như đọc một bài báo) trên iPhone và sau đó tiếp tục ngay trên máy Mac hoặc iPad.

Việc chuyển đổi liền mạch giữa các thiết bị của Apple là lý do chính khiến MacBook tốt hơn laptop Windows. Trong khi các nhà sản xuất máy tính xách tay khác đã cố gắng tạo ra hệ sinh thái của riêng họ, nhưng không ai trong số họ thành công như Apple.

