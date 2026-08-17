Apple phải gỡ gấp bảng quảng cáo iPhone vì liên quan tới trẻ em

Trong khuôn khổ chiến dịch quảng cáo "Relax, it's iPhone" (tạm dịch: "Thư giãn đi, đó là iPhone") – chiến dịch nhằm chứng minh với người tiêu dùng rằng điện thoại thông minh của Apple có thể chịu đựng được mọi tác động hay sự cố, "​​gã khổng lồ" công nghệ này đã nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Tại Ý, Apple đã dựng một biển quảng cáo có hình một đứa trẻ chập chững biết đi đang cầm chiếc iPhone Pro dính đầy vết thức ăn trẻ em.

Hình ảnh quảng cáo gây tranh cãi của Apple liên quan tới trẻ em.

Cơ quan giám sát quyền trẻ em của Ý, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) đã nhận được khiếu nại từ một công dân ở Milan ngay sau khi biển quảng cáo iPhone được dựng lên tại Via Melchiorre Gioia – một đại lộ chạy theo hướng Bắc-Nam của thành phố. Lá đơn cáo buộc Apple và biển quảng cáo này đang bình thường hóa việc sử dụng thiết bị điện tử để trông trẻ (hay còn gọi là "bảo mẫu điện tử").

AGIA đồng tình với ý kiến ​​này và chuyển đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý truyền thông Ý (AGCOM), Cơ quan Cạnh tranh Ý (AGCM) và Viện Tự quản lý Quảng cáo Ý (IAP). 3 cơ quan này đã buộc phải xem xét biển quảng cáo và cân nhắc các biện pháp xử lý.

Apple đã thay thế bằng một hình ảnh khác.

Trước khi có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra, Apple đã quyết định gỡ bỏ và thay thế quảng cáo này. Xét từ góc độ của Apple, hãng muốn chứng minh rằng các bậc phụ huynh không cần phải lo lắng khi con nhỏ cầm vào chiếc iPhone của mình. Còn theo quan điểm của người tiêu dùng đã gửi đơn khiếu nại, Apple đang cố gắng thể hiện rằng iPhone có thể đóng vai trò như một "bảo mẫu" đáng tin cậy.

Theo Alberto Pellai – một chuyên gia tâm lý trị liệu về sự phát triển cho rằng vấn đề xoay quanh thông điệp quảng cáo "Everything's good, it's an iPhone" của Apple. Ông gọi tấm biển quảng cáo này là "sự phủ nhận mọi điều mà khoa học đang cố gắng truyền tải đến thế giới" về những tác hại của việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số từ khi còn nhỏ.

Ông Pellai cũng bày tỏ lo ngại rằng hình ảnh trên truyền tải một thông điệp ngầm rằng việc một đứa trẻ nhỏ cầm điện thoại thông minh trên tay là điều tốt. Ông lưu ý rằng Hiệp hội Nhi khoa Ý đã ban hành hướng dẫn quy định cha mẹ không nên cho trẻ dưới 13 tuổi sử dụng điện thoại thông minh cho mục đích cá nhân. Do đó, thông điệp trên tấm biển quảng cáo không chỉ là một lời nói dối trắng trợn mà còn đi ngược lại các khuyến nghị của quốc gia.

Hiện tại, Apple đã thay thế tấm biển quảng cáo cũ bằng một tấm biển khác, loại bỏ hình ảnh em bé và chiếc iPhone dính đầy thức ăn trẻ em. Hãng đã thay thế bằng 1 hình ảnh một chiếc iPhone bị rơi trên cát.