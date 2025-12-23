Tính năng Chrome cần tắt nếu người dùng không muốn gặp ác mộng

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dùng Chrome rằng tính năng này cũng tiềm ẩn những rủi ro về quyền riêng tư mà họ cần lưu ý, đặc biệt là khả năng bảo mật thông tin cá nhân.

Chrome đi kèm một tính năng có thể gây nguy hiểm cho người dùng

Một trong những mối lo ngại lớn nhất là nếu một trong những thiết bị được liên kết với Google Tài khoản bị xâm phạm, dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị rò rỉ sang tất cả các thiết bị đã được đồng bộ hóa khác. Ví dụ, nếu máy tính xách tay bị truy cập trái phép, thông tin từ điện thoại của người dùng cũng có thể bị lộ ngay cả khi điện thoại đó đã được bảo vệ.

Ngay cả khi tính năng Đồng bộ hóa diễn ra tự động, người dùng có thể tắt nó một cách thủ công. Để làm điều này, người dùng chỉ cần nhấp vào hồ sơ của mình ở góc trên bên phải của Chrome và chọn Cài đặt > Tắt trong phần “Đang bật đồng bộ hóa với…”. Tuy nhiên, người dùng cũng nên xem xét việc xóa dữ liệu đã được đồng bộ hóa trước đó bằng cách truy cập vào trang https://chrome.google.com/sync và chọn “Xóa dữ liệu”.

Bên cạnh việc tắt tính năng Đồng bộ hóa, người dùng cũng có thể cân nhắc không sử dụng Chrome nữa, ví dụ Apple đã khuyến nghị người dùng iPhone chuyển sang các trình duyệt an toàn hơn. Hiện nay, có nhiều lựa chọn thay thế cho Chrome, đặc biệt là những trình duyệt cam kết không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Chẳng hạn DuckDuckGo cung cấp một trình duyệt và công cụ tìm kiếm miễn phí, tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư.

Người dùng nên tìm kiếm các trình duyệt có tính năng chặn theo dõi từ bên thứ ba, không thu thập dữ liệu tìm kiếm và bảo vệ thông tin nhạy cảm như mật khẩu. Việc lựa chọn một trình duyệt an toàn hơn không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư mà còn nâng cao trải nghiệm duyệt web của người dùng.