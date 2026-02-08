Galaxy S26 Ultra đang gặp một vấn đề lớn

Không phải vì Galaxy S26 Ultra quá tệ, mà bởi nó dường như không sở hữu một thế mạnh nổi bật đủ để khiến người dùng phải móc hầu bao ngay lập tức.

Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có phiên bản màu Cobalt Violet. Ảnh: Notebookcheck

Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng là sản phẩm dẫn đầu, là biểu tượng công nghệ của Samsung trong năm nay. Thế nhưng, những thông tin rò rỉ và phản hồi ban đầu từ người dùng cho thấy một vấn đề đáng lo: chiếc máy này thiếu một USP (Unique Selling Point – điểm bán hàng độc nhất) thực sự rõ ràng. Và điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua sắm.

Một khảo sát gần đây đã phần nào phản ánh tâm lý này, báo hiệu những thách thức không nhỏ đối với mẫu smartphone được xem là “át chủ bài” của Samsung.

Galaxy S26 Ultra thực sự mạnh ở điểm nào?

Khi người dùng được hỏi điều gì sẽ khiến họ quyết định mua Galaxy S26 Ultra, câu trả lời phổ biến nhất lại không quá thuyết phục. Tính năng màn hình bảo mật, vốn được đồn đoán là có khả năng khiến nội dung hiển thị trở nên vô hình khi nhìn từ hai bên, đứng đầu danh sách, với 141 phiếu bầu, chiếm 27% trong tổng số 517 người tham gia khảo sát.

Tuy nhiên, điều đáng nói là có tới 28% người trả lời cho biết những tính năng bị rò rỉ hiện tại chưa đủ hấp dẫn để họ nâng cấp lên thiết bị mới. Nói cách khác, số người “chưa bị thuyết phục” thậm chí còn nhiều hơn số người hứng thú với điểm mới nổi bật nhất của máy.

Một nhóm khác, chiếm 26%, cho biết họ chỉ cân nhắc mua Galaxy S26 Ultra nếu mức giá không tăng so với thế hệ trước. Trong khi đó, thiết kế mặt lưng mới và hỗ trợ sạc Qi2 chỉ nhận được sự quan tâm khiêm tốn, mỗi yếu tố chiếm khoảng 7% số phiếu. Đáng chú ý hơn cả, AI, lĩnh vực mà Samsung đang đầu tư mạnh mẽ, lại là lý do ít thuyết phục nhất, với vỏn vẹn 6% người dùng xem đây là động lực nâng cấp.

Việc Galaxy S26 Ultra không mang đến một lý do đủ mạnh để nâng cấp khiến người dùng dễ dàng… bỏ qua nó. Galaxy S25 Ultra vốn đã là một chiếc smartphone rất hoàn thiện, nên những cải tiến nhỏ trên thế hệ mới, dù giúp sản phẩm “tốt hơn”, lại không đủ tạo cảm giác khác biệt rõ rệt.

Trong thực tế, Galaxy S26 Ultra có thể là một bản kế nhiệm xuất sắc đối với những người đang dùng các mẫu S22 Ultra hoặc cũ hơn. Nhưng với những ai đang sở hữu S24 Ultra hay S25 Ultra, câu hỏi đặt ra là: “Tại sao phải đổi máy?”

Tính năng màn hình bảo mật nghe qua có vẻ hấp dẫn, đặc biệt với người dùng đề cao quyền riêng tư. Tuy nhiên, đây khó có thể là “killer feature” – yếu tố đủ mạnh để thúc đẩy làn sóng nâng cấp trên diện rộng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi lần đổi điện thoại, những cải tiến mang tính tình huống như vậy rõ ràng chưa đủ sức nặng.

Samsung có đang bỏ quên những giá trị cốt lõi?

Một số ý kiến cho rằng Samsung có lẽ đã đi sai hướng khi loại bỏ những tính năng từng làm nên bản sắc của dòng Ultra. Khả năng zoom quang học 10x từng là niềm tự hào của Galaxy S, hay bút S Pen hỗ trợ Bluetooth với các thao tác điều khiển từ xa, đều đã bị cắt giảm trong những thế hệ gần đây.

Các màu mới dự kiến của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: X

Việc không mang những tính năng này trở lại khiến Galaxy S26 Ultra mất đi cơ hội tạo ra một “cú hích” đủ lớn. Thay vì tập trung vào những thứ người dùng đã quen và đánh giá cao, Samsung dường như đang đặt cược quá nhiều vào các ý tưởng mới nhưng chưa chắc mang lại giá trị sử dụng rõ ràng.

Dòng Galaxy S26 được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm AI mới, được tích hợp sâu vào phần cứng. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy AI đến nay vẫn chưa phải yếu tố chính thúc đẩy doanh số smartphone cao cấp.

Thành công của dòng iPhone 17, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, cho thấy người dùng vẫn ưu tiên các yếu tố phần cứng cốt lõi như camera, pin và hiệu năng tổng thể. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra lại không được trang bị pin lớn hơn hay cảm biến camera hoàn toàn mới, những nâng cấp vốn dễ tạo ấn tượng mạnh hơn với số đông.

Đáng chú ý, hỗ trợ Qi2 nguyên bản, yếu tố từng được 7% người khảo sát mong đợi, cũng đã bị loại bỏ, càng làm suy giảm sức hấp dẫn của thiết bị trong mắt người dùng công nghệ.

Một chiếc điện thoại mới không nhất thiết phải có thiết kế đột phá hay cấu hình “lột xác” hoàn toàn để trở nên hấp dẫn. Nhưng nó cần ít nhất một điểm bán hàng đủ mạnh, đủ rõ ràng để người dùng cảm thấy việc nâng cấp là xứng đáng.

Đó chính là điều Galaxy S26 Ultra đang thiếu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và người tiêu dùng ngày càng tỉnh táo, việc không có một USP nổi bật có thể khiến mẫu flagship này trở thành một lựa chọn “an toàn nhưng nhạt nhòa” – tốt, nhưng không đủ đặc biệt để tạo ra làn sóng mua sắm mạnh mẽ.

Và với một sản phẩm mang trên mình kỳ vọng lớn nhất của Samsung, đó thực sự là một vấn đề đáng lo ngại.