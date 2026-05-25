Nhiều người vẫn bảo quản dây điện sai cách mà không hề biết

Một cuộc thảo luận gần đây trên mạng xã hội về cách bảo quản dây điện và cáp dữ liệu đã thu hút sự chú ý của nhiều người, sau khi xuất hiện cảnh báo rằng một số thói quen quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng, thậm chí dẫn đến cháy nổ.

Nhiều người vẫn hiểu sai về cách quấn dây điện.

Theo nội dung được chia sẻ, nhiều người thường có hai cách cất dây điện phổ biến: cuộn dây thành vòng tròn hoặc gập và bó dây nhiều lần để tiết kiệm diện tích. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng việc gập mạnh hoặc bẻ dây liên tục tại cùng một vị trí có thể khiến lõi đồng bên trong bị đứt ngầm mà người dùng khó nhận ra bằng mắt thường.

Một số cư dân mạng cũng cảnh báo rằng dây điện bị uốn cong và ép thường xuyên có thể làm tăng điện trở bên trong. Khi dòng điện chạy qua, khu vực này dễ sinh nhiệt hơn bình thường, đặc biệt nếu dây đang cấp nguồn cho thiết bị công suất lớn. Trường hợp dây còn bị bó cuộn trong lúc sử dụng, nhiệt lượng có thể tích tụ nhanh hơn và làm tăng rủi ro mất an toàn.

Fanpage chuyên về an toàn phòng cháy trên Facebook mang tên “Fire Safety God Tablet” cũng lên tiếng xác nhận những lo ngại này là có cơ sở. Đơn vị này khuyến cáo người dùng không nên quấn dây quá chặt hoặc gập nhiều lần cùng một vị trí khi cất giữ. Với các thiết bị như máy sấy tóc hoặc dây nối dài, người dùng nên tháo dây hoàn toàn trước khi sử dụng thay vì để dây còn bó cuộn.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo người dùng nên tuân thủ.

Ngoài nguy cơ sinh nhiệt, việc bảo quản không đúng cách còn khiến lớp vỏ bảo vệ bên ngoài nhanh xuống cấp, làm giảm tuổi thọ của dây điện và tăng khả năng chập cháy theo thời gian.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên cuộn dây nhẹ nhàng theo vòng lớn, tránh bẻ gập góc nhọn hoặc đè vật nặng lên dây trong thời gian dài. Đây được xem là cách đơn giản giúp hạn chế hư hỏng bên trong và giảm nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện trong gia đình.