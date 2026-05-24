Canva miễn phí phần mềm chỉnh ảnh giá 1,9 triệu đồng, sắp "phế truất" Adobe Photoshop?

Trong bối cảnh vấn đề bản quyền phần mềm tại Việt Nam đang ngày càng thắt chặt, việc tìm kiếm một giải pháp thay thế Photoshop vừa chất lượng vừa hợp pháp là mối quan tâm lớn của giới nhiếp ảnh. Sự trở lại của Affinity Photo dưới "bàn tay" của Canva đang trở thành một hiện tượng như thế.

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh Affinity Photo.

Ra mắt lần đầu vào năm 2015 bởi Serif (Anh Quốc), Affinity Photo từng nhận được nhiều kỳ vọng nhưng chưa thực sự thuyết phục vì công cụ còn đơn giản và mức giá 70 USD (khoảng 1,9 triệu đồng) khá kén người dùng. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đã xảy ra khi Canva chính thức mua lại thương hiệu này, tích hợp thành bộ ba quyền lực Affinity Designer, Photo và Publisher để đối đầu trực tiếp với hệ sinh thái Adobe.

Đáng chú ý nhất, Affinity by Canva hiện đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng (trừ một số tính năng nâng cao sử dụng Canva AI).

Qua trải nghiệm thực tế với các tác vụ đồ họa chuyên sâu như chấm sửa ảnh cao cấp (hi-end retouch) hay cân chỉnh màu sắc (color grading), Affinity phiên bản mới mang lại sự bất ngờ lớn. Phần mềm sở hữu tới 90% công cụ tương đồng với Photoshop nhưng có giao diện và bảng quản lý trực quan, dễ tiếp cận hơn. Hệ thống phím tắt giữa hai bên gần như giống nhau hoàn toàn, giúp người dùng Photoshop có thể chuyển đổi và thao tác ngay lập tức mà không mất thời gian làm quen lại.

Minh họa Affinity Photo chạy trên Windows.

Dù vậy, Affinity vẫn có điểm trừ là khá "ngốn" tài nguyên máy. Khi xử lý các file ảnh nặng hoặc chồng nhiều layer, hiện tượng giật lag nhẹ vẫn có thể xảy ra với những ai có tốc độ thao tác nhanh.

Nhìn chung, để hướng tới một thói quen tiêu dùng văn minh và tôn trọng pháp luật, Affinity by Canva là một lựa chọn thay thế xuất sắc, tiết kiệm chi phí và cực kỳ đáng thử cho cả các nhiếp ảnh gia lẫn người làm sáng tạo nội dung hiện nay.

Để sử dụng Affinity Photo bạn có thể truy cập địa chỉ này, đăng nhập tài khoản Canva để tiến hành tải về. Ứng dụng hiện hỗ trợ hệ điều hành Windows và macOS.