Manh mối "vạch trần" sự sống ngoài hành tinh vừa lộ diện

Trong công cuộc thám hiểm không gian, giới khoa học luôn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm các phân tử hữu cơ như axit amin hay axit béo trên Sao Hỏa và các mặt trăng băng giá. Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ, những phân tử này hoàn toàn có thể tự hình thành trong vũ trụ thông qua các phản ứng hóa học vô sinh mà không cần đến bất kỳ sinh vật nào. Việc chỉ tìm thấy chúng không khác gì một manh mối "giả". Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhờ một quy luật toán học ẩn giấu.

Ảnh minh họa.

Sự sống không chỉ tạo ra vật chất, nó tạo ra "quy luật"

Một nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi Đại học California, Riverside (UC Riverside) và Viện Khoa học Weizmann (Israel) đã chứng minh rằng: Bí mật không nằm ở bản thân các phân tử, mà nằm ở cách chúng tổ chức và sắp xếp.

Bằng cách áp dụng các thuật toán thống kê vốn được sử dụng trong ngành sinh thái học để đo lường độ đa dạng sinh học, các nhà khoa học đã phát hiện ra một "chữ ký" độc bản của sự sống. Thực nghiệm trên hơn 100 tập dữ liệu từ vi khuẩn, đất, thiên thạch cho đến các mẫu nhân tạo trong phòng thí nghiệm cho thấy, các phân tử do sinh vật sống tạo ra có sự phân bổ thống kê vô cùng đặc trưng, hoàn toàn khác biệt và không thể bị trùng lặp bởi các phản ứng hóa học tự nhiên trong vũ trụ.

Khả năng "nhìn xuyên thời gian" từ những mảnh hóa thạch

Một trong những điểm gây kinh ngạc nhất của phương pháp này là độ nhạy bén bất chấp thời gian. Khi đưa các mảnh vỏ trứng khủng long hóa thạch hàng triệu năm vào phân tích, thuật toán thống kê vẫn dễ dàng "đọc" được các dấu vết cấu trúc liên quan đến hoạt động sinh học cổ đại, dù mẫu vật đã bị phân hủy nghiêm trọng.

Điều này đồng nghĩa với việc, phương pháp mới có thể hoạt động hoàn hảo dựa trên những dữ liệu thô mà các tàu vũ trụ hiện tại và tương lai gửi về, không đòi hỏi các cỗ máy cồng kềnh hay đắt đỏ. Chúng ta có thể dùng chính các dữ liệu cũ từ Sao Hỏa, Europa hay Enceladus để quét lại và tìm kiếm câu trả lời xem nơi đó có sự sống hay không.

Việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất sắp hưởng lợi từ phương pháp tiếp cận vượt ra ngoài bất kỳ dấu hiệu sinh học cụ thể nào.

Ngành "khoa học hình sự" trong không gian

Giáo sư Gideon Yoffe, tác giả chính của nghiên cứu, ví von: "Sinh học vũ trụ về cơ bản là một ngành khoa học hình sự. Chúng tôi đang cố gắng dựng lại một vụ án vĩ đại dựa trên những mảnh vỡ thông tin cực kỳ đắt đỏ và hiếm hoi".

Dù các nhà khoa học thừa nhận rằng không có một kỹ thuật đơn lẻ nào có thể lập tức chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng bộ khung toán học mới này chính là một "vũ khí tối tân". Một khi nhiều phương pháp phân tích khác nhau cùng chỉ về một quy luật thống kê duy nhất, nhân loại sẽ có quyền tự tin tuyên bố: Chúng ta không cô đơn trong vũ trụ.