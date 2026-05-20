Vũ khí tối tân giúp lục quân Mỹ "xé toạc" màn đêm chiến trường có gì đặc biệt?

Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi dòng kính nhìn đêm AN/PVS-14 ra đời vào năm 2000, bộ binh Mỹ đã nắm giữ lợi thế áp đảo trên chiến trường nhờ khả năng tác chiến xuyên đêm. Thế nhưng, thời kỳ của thiết bị một mắt với ánh sáng lân quang xanh huyền thoại chuẩn bị khép lại.

Theo đó, nhằm chuẩn bị cho các cuộc xung đột hiện đại, lục quân Mỹ đã chính thức bắt tay với bộ ba ông lớn ngành quốc phòng là Elbit America, L3Harris và Photonis để phát triển một thế hệ siêu kính nhìn đêm hoàn toàn mới mang tên BiNOD. Bước chuyển mình này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách người lính nhìn nhận chiến trường trong bóng tối.

Dòng kính nhìn đêm AN/PVS-14 sắp khép lại thời kỳ hoàng kim.

Nhìn lại lịch sử, sự xuất hiện của dòng AN/PVS-14 cũ từng là một cuộc cách mạng khi biến các chiến dịch quân sự thành khả năng tác chiến suốt 24 giờ. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực chiến, hệ thống này đã lộ rõ nhược điểm chí mạng: thiết kế một mắt làm mất đi cảm nhận độ sâu, giới hạn trường nhìn và gây ra hiện tượng mỏi mắt nghiêm trọng do não bộ phải xử lý quá nhiều sắc xanh trong các nhiệm vụ kéo dài lên tới 10 tiếng.

Để giải quyết triệt để bài toán này, dự án BiNOD đã loại bỏ hoàn toàn cấu hình một mắt cũ kỹ và chuyển sang thiết kế hai mắt (song thức). Đồng thời, màn hình hiển thị cũng được nâng cấp từ lân quang xanh sang lân quang trắng, mang lại hình ảnh đen trắng có độ tương phản cực cao, giúp bảo vệ thị lực và giảm căng thẳng cho binh lính.

Điểm độc đáo của BiNOD là hệ thống ống kính thông minh có thể xoay độc lập; người lính có thể lật một bên kính lên để nhìn bằng mắt thường trong khi mắt còn lại vẫn duy trì chế độ nhìn đêm tăng cường. Đặc biệt, khi cả hai ống kính được lật lên áp sát mũ bảo hiểm, hệ thống sẽ tự động ngắt nguồn để triệt tiêu hoàn toàn ánh sáng phát ra bên ngoài, tránh bị đối phương phát hiện.

Mỗi nhà thầu quốc phòng lại mang đến một vũ khí bí mật cho phiên bản BiNOD của mình. Trong khi Elbit America tối ưu hóa thiết kế mô-đun để dễ dàng tích hợp thêm kính hiển thị nhiệt trong tương lai, thì L3Harris lại trình làng hệ thống NOVA sử dụng công nghệ tăng cường hình ảnh thế hệ 3 không màng rào cản ion (unfilmed Gen 3), cho độ nhạy sáng vượt trội ở những vùng tối cận biên.

Trái lại, Photonis Defense lại hướng tới nhu cầu tác chiến đô thị khốc liệt bằng việc thay thế vỏ kim loại bằng vật liệu polymer gia cường sợi carbon siêu nhẹ. Phiên bản của Photonis còn sở hữu bộ nguồn tự động điều chế độ sáng siêu nhanh, bảo vệ mắt người lính khỏi các tia chớp sáng đột ngột từ họng súng hoặc bom đạn phá hủy hệ thống nhìn đêm truyền thống.

Được trang bị khả năng chống nước ở độ sâu 20 mét và hoạt động bền bỉ trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -40 - 49 độ C, BiNOD không chỉ là một đợt nâng cấp trang bị thông thường. Đây chính là lời khẳng định của quân đội Mỹ trong việc tái định nghĩa lại cán cân quyền lực và làm chủ hoàn toàn bóng đêm trên các chiến trường tương lai.