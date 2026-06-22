Nhiều người bỏ qua thói quen đơn giản giúp thiết bị chạy ổn định hơn

Nhiều người dùng chỉ khởi động lại thiết bị sau khi cập nhật phần mềm hoặc khi máy gặp lỗi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc này nên được thực hiện thường xuyên hơn để duy trì hiệu suất và tăng cường bảo mật.

Ngày nay, phần lớn người dùng thường để điện thoại, máy tính xách tay hay máy chơi game ở chế độ ngủ thay vì tắt hẳn. Dù tiện lợi, thói quen này khiến các tiến trình và dữ liệu tạm thời tích tụ theo thời gian, có thể làm thiết bị hoạt động kém hiệu quả hơn.

Tắt nguồn là quá trình đưa thiết bị về trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn. Trong khi đó, khởi động lại sẽ tự động tắt máy rồi bật lên ngay sau đó. Điểm khác biệt nằm ở chỗ khi khởi động lại, hệ điều hành sẽ đóng các ứng dụng đang chạy nền, làm sạch dữ liệu tạm thời và giải phóng bộ nhớ đang bị chiếm dụng. Nhờ vậy, nhiều lỗi nhỏ hoặc tình trạng chậm máy có thể được khắc phục mà không cần can thiệp phức tạp.

Điện thoại

Các chuyên gia khuyến nghị nên khởi động lại điện thoại ít nhất một lần mỗi tuần. Thao tác đơn giản này giúp thiết bị vận hành ổn định hơn, đồng thời hạn chế một số nguy cơ liên quan đến bảo mật. Người dùng có thể lên lịch khởi động lại vào ban đêm hoặc thời điểm ít sử dụng để không ảnh hưởng đến công việc hằng ngày.

Máy tính

Tương tự điện thoại, máy tính để bàn và máy tính xách tay cũng nên được khởi động lại khoảng một lần mỗi tuần. Việc này giúp làm mới các ứng dụng, dịch vụ hệ thống và những tiến trình hoạt động trong thời gian dài. Sau khi khởi động lại, máy thường phản hồi nhanh hơn và giảm tình trạng giật lag do bộ nhớ bị chiếm dụng quá lâu.

Modem hoặc router

Với modem hoặc router Wi-Fi, tần suất khởi động lại không cần quá thường xuyên. Khoảng một lần mỗi tháng là đủ để thiết bị duy trì kết nối ổn định. Người dùng có thể thực hiện thủ công bằng cách ngắt nguồn vài phút rồi bật lại, hoặc thiết lập lịch tự động nếu thiết bị hỗ trợ.

Smart TV và thiết bị giải trí

Smart TV, đầu phát đa phương tiện hay các thiết bị phát trực tuyến cũng có thể hưởng lợi từ việc khởi động lại định kỳ. Thao tác này giúp giải phóng bộ nhớ hệ thống, làm mới các ứng dụng và khắc phục những lỗi phổ biến như phản hồi chậm, treo ứng dụng hoặc mất kết nối mạng.