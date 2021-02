Người Nhật chê điện thoại quê nhà, ủng hộ iPhone nhiều nhất

Thứ Bảy, ngày 27/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

IDC đã công bố báo cáo của mình về thị trường smartphone ở một trong những quốc gia bán iPhone giá rẻ nhất.

Không có gì ngạc nhiên khi Apple là thương hiệu phổ biến nhất. Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino cùng với 4 thương hiệu trong nước và Samsung đã chiếm được phần lớn thị trường.

Theo báo cáo, tổng doanh số smartphone Nhật Bản trong quý 4/2020 đạt 11,432 triệu chiếc, với mức tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ năm trước đó. Điều này chủ yếu là do sự ra mắt của dòng iPhone 12 hỗ trợ 5G. Doanh số smartphone Apple tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với 6,015 triệu chiếc. Nó có thị phần khổng lồ 52,6%.

Tiếp theo là nhà sản xuất iPhone là Sharp với 1,414 triệu chiếc và 12,4% thị phần. Ở bị trí thứ ba thuộc về Kyocera với 7,0% thị phần và 801.000 chiếc xuất xưởng, trong khi Samsung đứng thứ tư với 6,8% thị phần khi bán ra 781.000 triệu chiếc. Cuối cùng trong Top 5 là thương hiệu Nhật Bản Sony khi bán được 732.000 chiếc và chiếm 6,4% thị phần.

Nói về smartphone, các thương hiệu đã xuất xưởng tổng cộng 11,301 triệu chiếc trong quý cuối cùng của năm 2020 với mức tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Về thứ hạng, sự khác biệt duy nhất là Kyocera đứng thứ tư, trong khi Samsung chiếm vị trí thứ ba trong quý 4/2019.

Tính đến năm 2020, Apple là thương hiệu điện thoại di động lớn nhất Nhật Bản với 46,5% thị phần và 15,637 triệu chiếc, tăng trưởng 8,3% YoY. Tiếp theo là Sharp, Fujitsu, Samsung và Kyocera với thị phần lần lượt là 13,3%, 8,3%, 8,1% và 7,5%, xuất xưởng 4,474 triệu, 2,794 triệu, 2,711 và 2,5 triệu máy.

Báo cáo cũng đề cập đến một số dòng sản phẩm phổ biến của 5 thương hiệu hàng đầu này. Chẳng hạn như dòng Sharp AQUOS Sense 3, dòng Fujitsu Raku-Raku Smartphone, dòng Samsung Galaxy S & Galaxy A hỗ trợ 5G và dòng Kyocera BASIO dành cho người lớn tuổi.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thứ hạng vẫn giữ nguyên khi xem xét riêng đối với smartphone, với một số khác biệt nhỏ về thị phần, như Apple (47,3%), Sharp (12,7%), Fujitsu (8,5%), Samsung (8,2%) và Kyocera ( 7,2%).

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-nhat-che-dien-thoai-que-nha-ung-ho-iphone-nhieu-nhat-5020212725595913.htm