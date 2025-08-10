Người dùng Galaxy S20 bất ngờ đón tin vui

Theo thông tin từ 9to5Google, Verizon đã công bố nhật ký thay đổi cho bản cập nhật mới, cho biết các mẫu Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra sẽ nhận được “bản vá bảo mật Android” mới. Bản vá này chủ yếu nhằm sửa lỗi và tăng cường bảo mật cho các thiết bị, mặc dù không có thông tin chi tiết nào khác được đề cập.

Verizon cho biết bản cập nhật đã được phát hành vào ngày 31/7, nhưng có vẻ như người dùng hiện mới bắt đầu nhận được bản cập nhật thường xuyên hơn. Ở thời điểm hiện tại vẫn còn một số nghi vấn về việc liệu chỉ có khách hàng Galaxy S20 của Verizon mới nhận được bản cập nhật này hay không.

Được biết, dòng Galaxy S20 đã có một hành trình dài kể từ khi ra mắt vào năm 2020. Năm 2024, Samsung đã chuyển từ việc phát hành bản cập nhật hàng tháng sang bản vá hàng quý dành cho thiết bị này trong bối cảnh công ty Hàn Quốc bắt đầu tập trung vào dòng Galaxy S24 mới. Trước đó, Samsung đã hoàn thành cam kết cung cấp ba bản nâng cấp hệ điều hành Android lớn cho dòng Galaxy S20, từ Android 10 lên Android 13 vào năm 2022.

Sau hơn 1 năm phát hành các bản vá lỗi hàng quý, Samsung dự kiến sẽ cung cấp bản vá bảo mật cuối cùng cho dòng Galaxy S20 vào tháng 4/2025. Trang bảo mật của công ty không còn liệt kê dòng sản phẩm này sau bản cập nhật tháng 4, điều đó cho thấy khả năng Samsung đã quyết định dừng hỗ trợ cho bộ ba thiết bị này.

Dù vậy, bản cập nhật mới cho quý 3/2025 như thông báo từ Verizon lại cho thấy một sự bất ngờ, có thể đây sẽ là bản cập nhật cuối cùng cho Galaxy S20. Mặc dù Galaxy S20 FE tách biệt khỏi nhóm điện thoại cao cấp chính, bản cập nhật quý 3/2025 có thể cũng sẽ là bản vá cuối cùng cho mẫu này.