Người dùng đang chán smartphone vì đâu?

Mặc dù các hãng sản xuất có phần trách nhiệm, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận vai trò của chính mình trong việc hình thành nên thực trạng này.

Smartphone ngày càng hoàn hảo, ít điểm chê.

Sự khởi đầu của kỷ nguyên điện thoại di động

Gần 50 năm trước, vào năm 1973, kỹ sư Martin Cooper của Motorola đã thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên từ một chiếc điện thoại di động nguyên mẫu, DynaTAC 8000X. Mặc dù cồng kềnh, chiếc điện thoại này đã mở ra kỷ nguyên của mạng không dây.

Hai thập kỷ sau, IBM Simon ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của chiếc smartphone đầu tiên với màn hình cảm ứng và các ứng dụng cơ bản. Đến nay, smartphone hiện đại đã phát triển vượt bậc, nhưng vẫn giữ vai trò là cổng thông tin đến các ứng dụng yêu thích.

DynaTAC 8000X.

Sự đổi mới trong ngành công nghiệp này diễn ra chậm chạp do ba yếu tố: hạn chế về công nghệ, hiểu biết hạn chế về các công nghệ đó, và sự thiếu vắng thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, sự ra mắt của iPhone vào năm 2007 đã thay đổi cục diện, khiến các công ty công nghệ phải cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần.

Không còn nhiều phàn nàn về smartphone

Trong hai thập kỷ qua, sự đổi mới diễn ra mạnh mẽ nhờ vào việc các phiên bản smartphone mới ra đời nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể mà người dùng gặp phải, như sạc chậm, chất lượng hình ảnh kém hay sóng yếu. Tuy nhiên, nhiều vấn đề hiện đã được khắc phục, trong khi người dùng ít phàn nàn về phần cứng hơn. Thay vào đó, họ quan tâm đến chất lượng dịch vụ, như số lượng và tính kịp thời của các bản cập nhật phần mềm, cũng như chi phí sửa chữa.

Đối với người tiêu dùng thông thường, smartphone chỉ là công cụ thực hiện các tác vụ cơ bản. Họ mong muốn thiết bị hoạt động ổn định mà không gặp sự cố. Ngay cả những chiếc smartphone giá rẻ hiện nay cũng có thể đáp ứng nhu cầu này. Do đó, các sản phẩm không cần phải có những tính năng ấn tượng mà chỉ cần đủ tin cậy và thân thiện với người dùng.

Độ bền và chất lượng smartphone cải thiện đáng kể hiện nay.

Tuy nhiên, khi các công ty không thể thay đổi phần mềm quá nhiều và phần cứng đã đạt đến đỉnh cao, họ buộc phải cạnh tranh dựa trên hệ sinh thái sản phẩm. Nhiều tính năng trước đây chỉ có trên điện thoại cao cấp giờ đã xuất hiện trên các mẫu tầm trung, nhưng điều này cũng dẫn đến sự giảm dần hiệu suất và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng.

Giám đốc điều hành của Verizon, Hans Vestberg, cho biết: “Độ bền và chất lượng của điện thoại đã được cải thiện đáng kể trong 5 đến 10 năm qua, vì vậy mọi người có thể sử dụng chúng lâu hơn nhiều”. Kết quả là, các công ty phải chờ lâu hơn để người dùng quay lại, gây áp lực lên lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro.

Sự độc quyền hạn chế các công ty nhỏ

Thị trường hiện nay cũng bị chi phối bởi một số thương hiệu lớn như Apple và Samsung, khiến các công ty nhỏ gặp khó khăn trong việc gia nhập. Mặc dù phát triển hệ điều hành Android, Google vẫn chỉ chiếm 1,67% thị trường smartphone toàn cầu tính đến tháng 3/2025.

Vẫn còn có những đổi mới cần thực hiện với smartphone.

Dù tốc độ đổi mới có thể chậm lại, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng mong chờ trong tương lai. Công nghệ pin silicon-carbon hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể thời lượng pin, trong khi các mô-đun camera mới có khả năng zoom quang học liên tục sẽ nâng cao chất lượng chụp ảnh. Điện thoại gập cũng đang ngày càng hoàn thiện, và sự ra mắt của iPhone gập đầu tiên có thể thúc đẩy sự đổi mới.

Mặc dù chúng ta không còn ở thời kỳ hoàng kim của smartphone, nhưng hiện tại, khó có thể tìm thấy một chiếc điện thoại thực sự tệ. Điều này mang lại sự an tâm cho những người tiêu dùng không am hiểu công nghệ. Có thể chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu hơn cho những đột phá mang tính cách mạng, nhưng chắc chắn rằng ngành công nghiệp smartphone vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.