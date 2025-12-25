Chiêm ngưỡng concept smartphone với thiết kế hai màn hình ở mặt trước

Gần đây, một concept điện thoại mang tên Pixel Duo đã thu hút sự chú ý trên các trang mạng nhờ vào thiết kế độc đáo của nó. Khác với các smartphone thông thường chỉ có một màn hình, Pixel Duo được trang bị hai màn hình riêng biệt, mỗi màn hình mang đến một trải nghiệm hiển thị khác nhau.

Trong khi hầu hết các smartphone hai màn hình hiện nay thường có một màn hình chính và một màn hình phụ ở mặt lưng hoặc bên ngoài, Pixel Duo lại đưa cả hai màn hình ra mặt trước, tạo nên một bố cục hoàn toàn mới. Một trong hai màn hình là LCD truyền thống với kích thước 3.5 inch, trong khi màn hình lớn hơn 5.2 inch sử dụng công nghệ E-ink.

Màn hình LCD 3.5 inch có độ phân giải 1280 x 800 pixel và tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Ngược lại, màn hình E-ink 5.2 inch có độ phân giải 1,300 x 838 pixel, nổi bật với khả năng hiển thị thang độ xám, thường được sử dụng trên các thiết bị đọc sách điện tử. Điều này hứa hẹn mang lại trải nghiệm đọc tự nhiên và dễ chịu cho mắt.

Màn hình LCD sẽ phù hợp cho các tác vụ như chụp ảnh và xem lại hình ảnh, trong khi màn hình E-ink giúp tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao thời lượng pin của thiết bị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là một mẫu thiết kế ý tưởng, và hiện tại vẫn chưa rõ liệu Pixel Duo có cơ hội được thương mại hóa trong tương lai hay không.