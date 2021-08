Ngoài iPhone 13, Apple còn tung 5 siêu phẩm vào tháng 9

Thứ Sáu, ngày 20/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Cùng với dòng iPhone 13, Apple sẽ công bố 5 thiết bị mới trong sự kiện mùa thu sắp tới.

Chỉ còn vài tuần nữa, sự kiện mùa thu hàng năm của Apple sẽ diễn ra. Mặc dù công ty có trụ sở tại Cupertino vẫn chưa gửi lời mời chính thức đến giới truyền thông nhưng các nhà phân tích đã biết rõ về những sản phẩm mà hãng sắp “trình làng”.

Ảnh concept iPhone 13.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, sự kiện mùa thu sắp tới của Apple sẽ có năm thiết bị, phù hợp với những tin đồn trước đây về các kế hoạch sản phẩm của công ty. Ngoài iPhone 13 được mong đợi nhất, Gurman cho biết sự kiện này sẽ giới thiệu cả MacBook Pro 2021, Apple Watch Series 7 và AirPods 3, cùng với iPad mới - iPad mini 6 và iPad 9 cho người dùng phổ thông.

Dưới đây là bản tóm tắt về tất cả các sản phẩm sẽ ra mắt vào tháng 9 này của Apple.

“Gia đình” iPhone 13

Trọng tâm sự kiện mùa thu của Apple sẽ là dòng iPhone 13. Và theo Gurman, loạt sản phẩm này sẽ có những thay đổi ít ấn tượng hơn so với dòng iPhone 12. Apple sẽ tập trung vào "nâng cấp các tính năng camera và tốc độ nhanh hơn trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế của năm ngoái. "

Hãng sẽ tung 4 phiên bản khác nhau: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng với phiên bản “tiền nhiệm” là thiết kế “tai thỏ” nhỏ hơn.

Dòng iPhone 13 chủ yếu có những thay đổi về camera.

Riêng về camera, Gurman cho biết, dòng iPhone 2021 sẽ có tính năng quay video Chân dung – “Cinematic Video", cải thiện quay video - ProRes cho các phiên bản iPhone 13 Pro, bộ lọc hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo - AI mới có thể áp dụng nhiều kiểu / ống kính khác nhau.

Cho đến nay, các tin đồn đã chỉ ra rằng cặp iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max sẽ nhận được nhiều thay đổi đáng kể - công nghệ màn hình ProMotion cho phép tốc độ làm mới 120Hz nhanh hơn và màn hình luôn bật.

Apple Watch Series 7

Sự kiện mùa thu của Apple cũng sẽ chứng kiến ​​sự xuất hiện của đồng hồ Apple Watch Series 7. Dòng đồng hồ thông minh sẽ có "một chút thiết kế mới" với cạnh phẳng đi kèm với công nghệ màn hình được nâng cấp và bộ xử lý nhanh hơn.

Apple Watch Series 7 sẽ tăng cường các tính năng bảo vệ sức khỏe.

Tính năng mới khác cũng được Gurman dự đoán là "Time to Run", sẽ là một biến thể của tính năng "Time to Walk" hiện có của Apple dành cho người đăng ký Apple Fitness Plus. Trong khi đó, các nguồn tin khác cho thấy Apple Watch 7 sẽ đi kèm với tính năng theo dõi đường huyết dù không chắc chắn.

MacBook Pro 2021

Tin đồn về các mẫu MacBook Pro 2021 mới đã xuất hiện trong nhiều tháng nhưng có thể gặp nguy do tình trạng thiếu chip toàn cầu. Mặt khác, Gurman tin rằng hai chiếc MacBook Pro 14 inch 2021 và MacBook Pro 16 inch 2021 vẫn sẽ được giới thiệu.

MacBook Pro 14 inch và 16 inch sẽ có nhiều nâng cấp hấp dẫn.

Nói cách khác, các máy tính xách tay có thể được ra mắt trong cùng sự kiện mùa thu với iPhone 13 và Apple Watch hoặc được “trình làng” tại một sự kiện riêng giống như MacBook Air M1 và MacBook năm ngoái. Các báo cáo cho hay, cặp máy tính sẽ chứng kiến sự trở lại của cổng SD, cổng HDMI, bộ sạc MagSafe, chip M1X mới và màn hình Mini-LED (đã có trên iPad Pro 12,9 inch 2021).

Tai nghe AirPods 3

Tai nghe AirPods 3 cũng sẽ được ra mắt vào tháng 9.

Tai nghe không dây AirPods 2, đã được công bố vào năm 2019 không có nhiều nâng cấp. Theo Gurman, thiết kế của Airpods 3 sẽ gần giống với AirPods Pro với thân ngắn hơn nhiều nhưng ở mức giá rẻ hơn.

iPad mini 6 & iPad 9 (thế hệ thứ 9)

Cũng theo Gurman, chiếc iPad mini 6 sắp tới là "bản nâng cấp lớn nhất của iPad Mini từ ​​trước đến nay", có viền màn hình mỏng hơn nhiều và thiết kế khác hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Thậm chí, có tin đồn còn cho rằng iPad mini 6 sẽ có màn hình mini LED và giống với thiết kế của các iPad Pro.

iPad Mini 6 sẽ có thiết kế giống iPad Pro 2021.

Thêm vào đó, chiếc iPad 9 cũng sẽ ra mắt với giá phải chăng, dành cho sinh viên dù cấu hình hiện vẫn chưa rõ ràng.

