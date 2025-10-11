Diễn biến mới nhất liên quan Fanpage của Shark Bình

Nhiều người dùng phát hiện trên Fanpage tick xanh "Shark Nguyễn Hòa Bình" với hơn 713.000 lượt theo dõi đã có sự thay đổi.

Video Shark Bình livestream biến mất

Cụ thể, video giới thiệu cũng như video chính thức của buổi livestream mang chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động" vào ngày 6-10 của ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn NextTech, đã bất ngờ biến mất, chưa rõ nguyên nhân.

Vì vậy, bài đăng được ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân xuất hiện kết quả: "Nội dung này hiện không hiển thị".

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của ông Bình - lên xe tải và rời đi.

Phiên livestream trưa 6-10 không còn hiển thị

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Shark Bình và đội ngũ phát triển đồng tiền số này có những tố cáo lẫn nhau, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư vào dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trước đó, trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech đã đưa ra nhiều nhận định khiến dư luận dậy sóng.

Dự án blockchain AntEx có vốn góp của Shark Bình từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Đáng chú ý, Shark Bình nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm". Ông chỉ thừa nhận sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do mình sáng lập tại dự án AntEx là trong vai trò nhà đầu tư.