Apple sắp bước vào chuỗi 4 tuần liên tiếp ra mắt sản phẩm mới

Thông thường, tháng 9 là thời điểm Apple bận rộn nhất với các sự kiện ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, dù đã có một sự kiện dày đặc vào tháng trước, vẫn còn nhiều sản phẩm khác sẽ được giới thiệu trong mùa thu này. Sự kiện bán ra iPhone Duo vào tuần này sẽ mở màn cho chuỗi bốn tuần liên tiếp ra mắt các sản phẩm mới.

Ảnh minh họa.

Trong tuần trước, Apple đã công bố ba sản phẩm mới và dự kiến ​​có thêm bốn sản phẩm nữa xuất hiện vào cuối tháng. Với lịch trình phát hành trải dài, Apple đã sẵn sàng cho 4 tuần liên tiếp đưa các sản phẩm mới lên kệ.

Theo đúng kế hoạch, iPhone Duo sẽ có mặt trên thị trường vào thứ Sáu tuần này, ngày 23/10; HomePod mini 2 sẽ được bán ra vào ngày 30/10; còn HomeView và Apple TV 4K sẽ được phát hành vào ngày 13/11.

iPhone Duo.

Khoảng trống duy nhất trong lịch trình này là thứ Sáu, ngày 6/11. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Mark Gurman, đây chính là thời điểm ​​mẫu MacBook Pro với màn hình cảm ứng sẽ được bán ra. Ông cho hay: "Các cửa hàng bán lẻ của Apple sẽ thực hiện thay đổi lớn về cách trưng bày sản phẩm vào tối thứ Năm, ngày 5/11, kéo dài sang thứ Sáu, ngày 6/11."

Gurman tin rằng các sản phẩm sắp tới — bao gồm MacBook Pro được thiết kế lại với màn hình cảm ứng, iMac và MacBook Pro chạy chip M6 cùng iPad mini màn hình OLED đều sẽ có mặt tại các cửa hàng từ ngày 6/11.

Như vậy, Apple sẽ lần lượt bán ra các sản phẩm trong 4 tuần liên tiếp như sau:

- Ngày 23/10: iPhone Duo

- Ngày 30/10: HomePod mini 2

- Ngày 6/11: Các dòng máy Mac mới và iPad mini (theo thông tin từ Gurman)

- Ngày 13/11: HomeView và Apple TV 4K

Đây là một danh mục sản phẩm dày đặc, đặc biệt ấn tượng khi xét đến việc tháng trước Apple đã giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đồng hồ Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 cùng tai nghe không dây AirPods 5.

Sau loạt sản phẩm này, danh mục sản phẩm của Apple sẽ được chốt lại cho đến hết năm 2026. Dự kiến ​​không có thêm sản phẩm mới nào được ra mắt cho đến đầu năm 2027.