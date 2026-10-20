Apple đang ủ mưu lớn cho iPhone Duo

Chỉ còn vài ngày nữa là iPhone Duo sẽ có mặt tại các cửa hàng và Apple đang lên kế hoạch cho một sự kiện hoành tráng. Dù nguồn cung sản phẩm vẫn còn hạn chế, "Nhà Táo" vẫn quyết tâm dồn toàn lực để quảng bá cho bước tiến của mình vào thị trường điện thoại màn hình gập cao cấp.

Chiến dịch quảng bá lớn nhất từ ​​trước đến nay của Apple

Theo một báo cáo, Apple đang lên kế hoạch cho chiến dịch quảng bá lớn nhất từ ​​trước đến nay dành cho iPhone Duo tại các cửa hàng bán lẻ của hãng. Apple muốn biến sự kiện ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình thành một cột mốc quan trọng, định hình lại cả ngành công nghiệp.

iPhone Duo.

Apple muốn đảm bảo rằng bất kỳ ai ghé thăm cửa hàng đều có cơ hội trực tiếp trải nghiệm iPhone Duo. Hàng chục thiết bị trưng bày sẽ được bố trí tại các cửa hàng trên khắp hệ thống, cho phép đông đảo khách hàng có dịp cầm trên tay và dùng thử sản phẩm này.

Ngoài ra, Apple dự định nhấn mạnh vào những điểm khác biệt của iPhone Duo so với các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc điện thoại màn hình gập. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO John Ternus đã nhận xét rằng các mẫu điện thoại màn hình gập đời đầu mang lại cảm giác “rẻ tiền và tệ hại”. Rất may, chính cộng đồng người dùng Apple đã có những phản hồi đầy chỉ trích (và cũng rất hài hước) trước bình luận của ông Ternus.

Đẩy mạnh quảng bá cho một sản phẩm đang khan hiếm nguồn cung

Apple đang muốn quảng bá rầm rộ một sản phẩm hiện đang cực kỳ khan hiếm. Các “dân buôn” (scalpers) đã gom sạch lượng hàng iPhone Duo có sẵn, đẩy thời gian giao hàng kéo dài tận đến năm 2027. Dễ hiểu vì sao Apple lại muốn tạo tiếng vang lớn cho iPhone Duo. Suy cho cùng, người hâm mộ Apple đã phải chờ đợi rất lâu, và bất cứ khi nào "Táo Khuyết" gia nhập một lĩnh vực mới, hãng thường tạo ra tác động sâu rộng đến toàn bộ ngành công nghiệp. Tuy nhiên…

Ảnh minh họa.

Giới chuyên gia hy vọng rằng vấn đề này sẽ không bị biến thành một hình thức phân biệt đẳng cấp. Các chuyên gia đang tỏ ra bối rối và đặt ra câu hỏi: liệu chiến dịch quảng bá cho iPhone Duo tại các cửa hàng có đơn thuần chỉ là liệt kê những điểm mà Apple đã làm tốt hơn các hãng khác hay không.

Việc Apple tạo ra một chiếc iPhone màn hình gập là một cột mốc đáng chú ý. Tuy nhiên, fan hâm mộ kỳ vọng sản phẩm này không mở ra một cuộc đối đầu nực cười giữa các công ty với nhau. iPhone Duo là một chiếc điện thoại tốt nhưng không phải là chiếc điện thoại tốt nhất hiện có.

Hiện tại, giá bán iPhone Duo tại Việt Nam là từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, khách hàng quan tâm đã có thể đặt trước tại nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng hoặc website Apple tại Việt Nam.