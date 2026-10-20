Chiến lược giúp Apple bán iPhone Duo "đắt như tôm tươi"

Nhiều người tin rằng Apple chính là đơn vị phát minh ra điện thoại thông minh (smartphone). Nhưng sự thật là hãng không phải nhà sản xuất smartphone đầu tiên. Theo phong cách đặc trưng của mình, Apple – dưới sự dẫn dắt của CEO kiêm đồng sáng lập Steve Jobs đã nhìn nhận những hạn chế của các mẫu smartphone hiện có vào thời điểm đó rồi tạo ra một thiết bị vượt trước thời đại đến 5 năm so với những gì đang tồn tại vào năm 2007.

Chiến lược "không cần là người tiên phong, chỉ cần là người tốt nhất" của Apple

Vào buổi ra mắt đầy ấn tượng của iPhone vào ngày 9/1/2007, công chúng đã thấy khoảnh khắc Steve Jobs liệt kê những mẫu smartphone bán chạy nhất thời bấy giờ và gọi chúng là "những cái tên quen thuộc". Chính từ thời điểm đó, người xem có thể hiểu rõ lý do tại sao Apple quyết định sử dụng màn hình cảm ứng cho iPhone.

Các bàn phím QWERTY bằng nhựa thời đó được cố định tại một vị trí, làm hạn chế cả về thiết kế lẫn khả năng vận hành của các ứng dụng. iPhone đã vượt qua rào cản này; thiết bị đã định hình rõ nét chiến lược của Apple: Bạn không cần phải là người đầu tiên tung ra sản phẩm mới để đạt được thành công, chỉ cần mang đến thiết bị tốt nhất.

iPhone Duo.

Một lần nữa, Apple chứng minh chiến lược này hoàn toàn hiệu quả khi số lượng đơn đặt hàng trước cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên – iPhone Duo – tăng vọt. Ngày giao hàng dự kiến ​​đã bị đẩy lùi sang tận tháng 1 năm 2027.

"Gã khổng lồ" công nghệ này từng bày tỏ lo ngại về độ bền của các thiết bị màn hình gập

Câu chuyện đằng sau chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên cho thấy cách Apple kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp nhất để trình làng sản phẩm này. Mặc dù Royal FlexPai – ra mắt vào tháng 11 năm 2018 là chiếc điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên nhưng Samsung Galaxy Fold (ra mắt tháng 9/2019) mới là thiết bị đầu tiên thuộc dòng sản phẩm này đến từ một nhà sản xuất lớn.

Mỗi năm trôi qua mà không tung ra sản phẩm màn hình gập, Apple đã nhường lại thị phần trong phân khúc ngách vốn chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng doanh số điện thoại thông minh toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích đều cho rằng thị trường điện thoại màn hình gập sẽ chỉ thực sự bùng nổ khi Apple ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập.

iPhone Duo sẽ chiếm tới 40% thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu vào năm 2027?

Counterpoint Research đã đưa ra dự báo thị trường điện thoại màn hình gập toàn cầu sẽ tăng trưởng 24% trong năm nay và 37% vào năm 2027. Đơn vị này cũng kỳ vọng iPhone Duo sẽ chiếm 25% doanh số điện thoại màn hình gập trong năm nay và lên tới 40% vào năm tới.

Trong khi Samsung, Huawei, Motorola cùng một số thương hiệu Trung Quốc như Honor, Oppo, Vivo và OnePlus đã khẳng định được vị thế trên thị trường điện thoại màn hình gập, Apple vẫn đứng ngoài cuộc vì những lý do nhất định. Theo các nguồn tin, "gã khổng lồ" công nghệ này từng lo ngại về độ bền của chúng.

Apple đã làm mờ nếp gấp trên màn hình bên trong của iPhone Duo

Apple cũng tìm cách loại bỏ "nếp gấp" – yếu tố gây khó chịu, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của màn hình bên trong khi mở ra. Nếp gấp này có thể nhìn thấy bằng mắt thường và cảm nhận được bằng tay, chạy dọc theo đường gấp nơi màn hình được gập đôi lại.

iPhone Duo rất hút khách.

Apple không hoàn toàn làm biến mất nếp gấp trên iPhone Duo, thay vào đó, hãng đã sử dụng các công nghệ màn hình và giải pháp phần cứng để che giấu chúng.

Sức hút từ thương hiệu iPhone đang lan tỏa mạnh mẽ sang thị trường điện thoại màn hình gập. Nhìn vào phản ứng đầy ấn tượng trong ngày mở cổng đặt trước iPhone Duo, chiến lược "không cần là người tiên phong, nhưng phải là người tốt nhất" của Apple lại một lần nữa thành công.

Hiếm khi "Nhà Táo" tung ra một sản phẩm mới chỉ để thăm dò thị trường; sắp tới, hãng dự kiến ​​sẽ ra mắt kính thông minh (smart glasses), có thể là ngay trong năm sau. Một lần nữa, Apple lại chọn cách lấy một sản phẩm đã có sẵn trên thị trường rồi tinh chỉnh bằng những nét đặc trưng riêng của hãng – một chiến lược thường mang lại thành công.

Tất nhiên, không phải lúc nào Apple cũng đạt được thắng lợi vang dội. Vision Pro hay thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) Newton có lẽ là hai ví dụ hiếm hoi cho thấy công ty đã quá tham vọng. Trong những trường hợp như vậy, hãng thường nhồi nhét quá nhiều công nghệ vào sản phẩm, đẩy giá thành lên cao, đồng thời tạo ra một thiết bị không dễ sử dụng.